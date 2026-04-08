La diferencia de las cotizaciones entre los distintos dólares que todavía hay en la Argentina permite hacerse de arbitrajes para ganar la brecha. El blue bajó a $ 1390 por la estacionalidad de principios de mes de empresas que necesitan pesos para pagar los sueldos, mientras el contado con liquidación subió a $ 1480, lo que da una brecha de casi $ 100 por dólar. En consecuencia, el negocio para hacer este puré consiste en comprar blue, depositar en el banco y mandarlo a una cuenta del exterior, cuyo costo es del 0,5%, por lo que el precio por billete se va a $1397. De ahí traerlo vía CCL devuelta al país, que tiene una comisión del 0,5%, por lo que termina llegando a $ 1473, una ganancia de $ 76 por cada dólar. Claro que no se puede hacer un rulo de esta operación y realizarla varias veces, porque el banco llamará la atención al cliente, ya que el Central había pedido a las entidades a evitar este tipo de rulos, por la volatilidad que traen. Lo cierto es que este tipo de arbitrajes suele provocar que se achique la brecha, entonces la lógica diría que el blue estaría en el piso, y tendría más para subir que para bajar. Además, por la delgada brecha entre el oficial y el paralelo, es probable que algunos productores agrícolas que liquiden la soja, ahora que viene el trimestre dorado, salgan a comprar en el blue en lugar de hacerlo en el oficial. Por otro lado, el billete que se vende en las cuevas cotiza a $ 1395 a nivel minorista, pero entre los corredores de cambio el precio es de $ 1390, por lo que se encuentra más barato que el dólar oficial mayorista, que se ubica en $ 1392,50. Otro síntoma que tocó el piso.