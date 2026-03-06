A cumplirse casi un año de la fusión de MatbaRofex con MAE, el presidente de A3, la nueva compañía adelanta que ya están con la nueva operatoria de futuros de tasa de interés que, si bien es un proyecto a mediano plazo, ya comenzaron a operarse y se van a agregar nuevos instrumentos en los próximos meses. ¿Cómo les fue durante el año pasado, que balance hacen? Robert Olson: El 2025 fue un año excelente para A3, tanto desde los aspectos de la construcción del equipo, como de los objetivos concretos de negocios. En el primer aspecto, A3 nació como fusión de MAE y MatbaRofex en marzo del año pasado, y tan solo con 10 meses de vida, para fin de año, teníamos un porcentaje altísimo de todos los aspectos de la compañía integrados. ¿Cuáles fueron? El Governance (Directorio) funcionando impecable, el alto management totalmente integrado y con una alineación como si llevaran años trabajando juntos, los equipos operativos con un alto nivel de integración, movimientos de lugar de trabajo y procesos integrados. El clima organizacional está con un nivel de motivación muy alto, no hemos tenido bajas de personal clave, en fin. Un resultado muy bueno en todos los aspectos críticos de la fusión. ¿Cuáles son los objetivos de negocios? La verdad es que contamos con un par de decisiones del Gobierno que le fueron muy positivas para los mercados, como por ejemplo la liberación parcial del cepo en abril y la baja de las retenciones. Por otra parte, la incertidumbre que generó el proceso electoral también trajo necesidades de cobertura y los volúmenes que tuvimos en varios segmentos fueron récords. ¿Cuáles son los planes y objetivos que tienen para este año? Para 2026 tenemos objetivos muy ambiciosos. Primero, estamos con un fuerte proceso de renovación tecnológica que comenzó en 2025, pero que este año se acelera notablemente. La mayoría de las operaciones que se realizan con la plataforma Siopel serán migradas a tecnologías más modernas durante este año. Sólo algunos segmentos quedarán para los primeros meses del año próximo. En lo que refiere a futuros y opciones, prevemos crecimiento tanto en futuros de dólar como en los futuros agropecuarios. Y estamos con la nueva operatoria de futuros de tasa de interés que – si bien es un proyecto a mediano plazo – ya comenzaron a operarse y se van a agregar nuevos instrumentos en los próximos meses. Con respecto a las operaciones de renta fija, la modernización del sistema de trading nos permitirá aumentar los volúmenes, a partir de tener mucha mejor perfomance y conectividad con algoritmos. ¿Dónde ven las oportunidades dentro del mercado de capitales hoy que ya no hay más cepo cambiario? La morigeración del cepo trajo como resultado la eliminación (o reducción muy alta) de la brecha cambiaria. Y eso es muy bueno para los volúmenes negociados, porque dejan de existir distorsiones que hacían que algunos instrumentos perdieran eficiencia. Eso ya de por sí es muy bueno para los futuros de dólar y los agropecuarios. ¿Cómo los afecta que todavía haya cepo para empresas? Eso todavía limita algunas operaciones y sobre todo el ingreso de participantes del exterior. Creemos que finalmente el cepo será eliminado totalmente, y eso será un nuevo impulso para el mercado, porque hoy el mercado argentino tiene muy poca participación de esos jugadores que si están en otros países de la región. Si el çepo se libera totalmente, la negociación de derivados tiene que aumentar. Estamos haciendo los deberes para que A3 cumpla los mejores estándares internacionales para estar preparados para ese momento. ¿Cómo se encuentra hoy el volumen de la operatoria de bonos? Creemos que poco a poco van a ir aumento las emisiones privadas y también irá volviendo el trading de bonos. La operatoria de bonos en Argentina en la última década se convirtió en una operatoria de contado con liqui. Mientras que hacia delante cada vez más debemos ir viendo una operatoria pura de renta fija, arbitraje de la curva y se los distintos tipo de instrumentos. En este contexto, ¿a qué nicho apuntan para seguir creciendo? Todos los segmentos en los cuales hoy tenemos participación tienen perspectivas positivas de crecimiento, por lo que no apuntamos a ninguno puntual, sino a un crecimiento orgánico de todo el abanico de productos que hoy tiene A3. También estamos empezando a dialogar con las empresas de energía. Tenemos hoy futuros de petróleo con precio internacional que se operan y todo el crecimiento del sector en Argentina creemos que puede necesitar de nuevos instrumentos de hedge, y estamos para tratar de encontrar soluciones para el sector. ¿Qué le piden a CNV y que le pide a ustedes CNV hoy? CNV a nosotros nos pide opinión en un montón de temas en los que vienen avanzando desregulando y simplificando procesos para tener más emisores, y más instrumentos. Lamentablemente esa desregulación todavía no llegó a los mercados ni a las cámaras compensadoras. Hoy todavía hay un exceso de burocracia, que hace más lento el trámite de nuestros pedidos y bloquea la innovación. Venimos hablando con CNV para lograr mayores grados de libertad. Queremos que los trámites de los mercados sean ágiles y sujetos a un control de legalidad, no a procesos burocráticos. En ese aspecto todavía hay mucho por hacer, lo hemos hablado con CNV y vemos una gran voluntad de avanzar en ese sentido. ¿Qué necesitan para poder desarrollarse más dentro del mercado? Argentina viene de años de intervencionismo, inestabilidad macro y un Estado que bloqueaba la iniciativa privada. Este Gobierno ha vuelto a un sendero lógico, donde los mercados aportan a la libre formación de precios, favorecen el financiamiento y contribuyen al desarrollo. Lo único que pedimos es más libertad para que la gente invierta en los activos que deseen, libre formación de precios, respeto de la propiedad privada. Es decir todo en lo que este Gobierno viene avanzando. ¿Qué oportunidades de negocios ves una vez que el país pueda salir al mercado de deuda internacional para las Alycs? Que Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales significa que logró un nivel de tasa, y riesgo país, menor al actual y eso derrama a todo el financiamiento local, podría haber emisiones subsoberanas y privadas a menor tasas y con mayores volúmenes para el mercado de capitales local. ¿Cómo ven posible una eventual fusión con Byma en algún momento, de modo de potenciar más al haber un solo gran mercado, como en otros países? Hoy A3 es el resultado de la fusión de 3 mercados con track récord histórico en Argentina. Esto muestra que la escala, el tener muchos productos en las mismas plataformas de negociación y liquidación, la renovación e inversión en tecnología, redunda en beneficios para los agentes y los clientes del mercado de capitales. Nosotros hemos sido protagonistas de estos procesos de fusión, por lo que hablamos con hechos sobre los beneficios que se obtienen cuando el foco está en dar mejores servicios a los clientes. Por lo tanto, que pueda existir un proceso de ese tipo con Byma dependerá justamente de eso, de que podamos encontrar en una integración mecanismos para que los servicios que damos sean mejores: más baratos, más eficientes, más transparentes, más seguros.