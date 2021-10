Dólar tarjeta: el consumo se disparó y alcanzó récord máximo en 21 meses

La salida de dólares por compras con tarjeta de crédito y viajes llegó en septiembre a su nivel más alto desde diciembre de 2019, por la reapertura de fronteras y porque los argentinos eligieron adelantar consumos para aprovechar la diferencia cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los paralelos.



De esta forma, l a venta de dólares para viajes, turismo y pagos de tarjetas llegó a los niveles pre pandemia, superando incluso a enero y febrero de 2020, en pleno periodo vacacional antes del cierre de fronteras, según se desprende del informe de Evolución de Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

En particular, la cuenta Servicios registró un déficit de u$s 558 millones en septiembre, mostrando un aumento de 44% con respecto a agosto. "Este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos por Fletes y Seguros y Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por u$s 396 millones y u$s 228 millones, respectivamente", marcó el Central.



Para ver una cifra más alta en el rubro de consumos con tarjeta de crédito y viajes hay que remontarse a diciembre de 2019 cuando el saldo arrojó un rojo de u$s 509 millones.

Compras récord





En tanto, los argentinos compraron de forma neta u$s 326 millones en septiembre, la cifra más alta desde octubre del año pasado.

El monto estuvo explicado básicamente en los gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y atesoramiento, por u$s 149 millones, (con un incremento de 14% respecto a agosto) y u$s 134 millones (con un alza de 8% respecto al mes anterior), respectivamente en términos netos.