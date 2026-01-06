La compra de dólares por individuos desaceleró en noviembre a u$s 1120 millones luego de los picos pre-electorales de septiembre (u$s 6.577 millones) y octubre (u$s 5434 millones). Sin embargo, en el acumulado anual a noviembre totalizan unos u$s 30.517 millones, el mayor registro desde que el BCRA compila datos desde 2003.

Si bien en noviembre se redujo la presión de demanda sobre el mercado de cambios del sector privado en lo que hace a los pagos con tarjeta en el exterior, compras de pasajes y gastos de viajes, en el acumulado anual la cifra prácticamente duplica a la del año pasado.

De acuerdo con el propio Balance Cambiario del Banco Central, el déficit en esta materia durante noviembre de 2025 fue el menor de 2025 (u$s 560 millones). Sin embargo, el déficit acumulado durante los primeros once meses de 2025 quedó en u$s 9342 millones, cifra que por poco no duplica los u$s 5.121 millones del mismo período de 2024.

Previa electoral

“Es difícil no relacionar esta reducción del saldo neto con la resolución de la cuestión electoral y el anticipo de pagos en la previa a los comicios”.

“Hay que recordar que los pagos de servicios de transporte o alojamiento a empresas extranjeras que se cursan por el MLC justamente se contabilizan como una importación de servicios”, revelan desde la consultora Outlier.

“El gasto en turismo y tarjetas sumó u$s 9340 millones en el acumulado a noviembre 2025 y se encamina a ser el segundo peor registro de 2017, año donde el país tuvo uno de los tipos de cambio más apreciados de los últimos 10 años".

Puerta a puerta

“Se le suma ahora estos registros el impulso de las compras internacionales (puerta a puerta y régimen courier) que vienen promediando entre u$s 150 millones y u$s 200 millones mensuales”, subraya Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, la consultora del ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo a sus estimaciones, 2025 va a superar los u$s 10.000 millones, pero no va a llegar a igualar o superar 2017: “Para eso se necesitaría un saldo negativo de u$s 1369 millones, cuando diciembre suele ser negativo, pero no tanto como en enero y febrero”.

Recuerda que los peores registros de 2025 fueron justamente en enero (u$s 1486 millones) y febrero (u$s 1223 millones). Los peores enero y febrero fueron en 2018 (año de mundial también) con u$s 1568 millones y u$s 1208 millones, así que este año estuvo apenas u$s 70 millones del peor enero y febrero de la serie.

Proyecciones

En cuanto a proyecciones, Tosi estima que el año 2026 debería estar en torno a entre los u$s 8000 millones y u$s 8500 millones, dado que ahora el nivel de tipo de cambio es mucho más alto que antes del debut de las bandas, en abril de 2025.

Desglose turístico

En este contexto, el Secretario de Turismo, Daniel Scioli, salió a agradecer al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes, en el cual se desglosa el “Consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” para el período julio-noviembre del presente año.

“En base a esos resultados, nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser u$s 13.350 millones con la vieja metodología, a u$s 10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos). Como consecuencia se evidencian diferencias en el saldo, pasando de –u$s 9983 millones con la vieja metodología, a un saldo de –u$s 6935 millones con la metodología nueva”.

Desde ACM revelan que, tras el resultado favorable al oficialismo en las elecciones legislativas de octubre, la demanda privada de moneda extranjera se moderó y se espera que tienda a reacomodarse hacia valores históricos.