Dólar "relato de fútbol": de que trata la nueva cotización que hace temblar a la City y ya está en funcionamiento

El dólar tuvo una pequeña subida en la última semana y este martes se colocó en $ 307 para la venta. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿por qué sube el dólar? En tanto, el analista financiero Claudio Zuchovicki explicó qué es lo que pasa con la moneda estadounidense en época de Mundial, en un magistral análisis.

"Escuchás un partido de fútbol por la radio, que parece que va a haber un gol en cualquier momento, y después ves la repetición a la noche y decís, 'pero si nunca llegaron al arco', qué pasó", comenzó su explicación Zuchovicki sobre el escenario llamado "economía de relato" , el cual consta de uno de los factores que puede encarecer el precio del paralelo.

Sobre ese despertar del dólar blue, el analista financiero remarcó que los turistas extranjeros era el que venía al país y cambiaba sus dólares en el mercado paralelo, situación que dejó de tener vigencia luego de la implementación del valor exclusivo para este grupo.

Al mismo tiempo, dijo que antes a los turistas argentinos les convenía comprar todo con tarjeta, pero tras la implementación del dólar Qatar, ahora "conviene pagar todo en efectivo" , si es que el blue está por debajo de la cotización que suma Impuesto País, el adelanto de Ganancias y Bienes Personales.

"En ese caso, a un mercado chico le agregué un comprador y aparentemente le voy a sacar un vendedor. Es simplemente oferta y demanda", indicó Zuchovicki sobre la explicación de por qué sube el dólar, en una entrevista que le hicieron en TN.

Además, el economista sostuvo también que, "como se pararon las importaciones, muchas empresas decidieron salir del mercado único libre de cambio". "Si igual no me lo van a dar, salgo de ahí y voy a buscar el CCL, sobre todo cuando el precio del producto que yo estoy importando no hace al producto final", explicó en relación al alza de la moneda estadunidense.

Asimismo, afirmó que, a causa de que el Gobierno subió el dólar Qatar o turista a $ 324, "le está poniendo un mínimo", lo que hace que el blue aumente, casi de manera orgánica.

"¿Por qué con todo lo que están haciendo no logran calmar a los mercados?", se preguntó Zuchovichi, quien rápidamente se respondió: "Porque en el fondo, cuando rascás, te diste cuenta de que estabas escuchando el 'partido por radio', y te diste cuenta de que estabas 'lejos del arco'".