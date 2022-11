Claudio Zuchovicki dio una clase magistral de economía y explicó qué es el riesgo moral y cómo afecta a la Fed y al Banco Central

El reconocido economista, Claudio Zuckovichi, explicó detalladamente lo que es el riesgo moral y cómo se relaciona con la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central. También habló de la credibilidad de la instituciones y las claves para entender por qué los argentinos reaccionamos de cierta manera en un contexto de incertidumbre.

" La economía no existe si no hay credibilidad en el fondo ", lanzó durante una entrevista en TN. Y ejemplificó: "Si hablas con gente de Estados Unidos y les preguntás si están preocupados por la inflación, ellos te responden que sí, pero que no harían nada porque 'la Fed se está ocupando'".

En Argentina, en cambio, la situación es distinta: si alguien pregunta lo mismo y le responde: "el BCRA se está ocupando", eso no genera credibilidad. En este sentido, Zuchovicki caracterizó la crisis argentina con dos factores determinantes: falta de credibilidad y falta de instituciones.

Claudio Zuckovichi

Asimismo, el economista reconoció que otro aspecto al cuál hay que atender es el valor gestual. "¿ Tenemos que escuchar lo que uno dice, o escuchar cuál es su gesto en la manera de comunicar?", cuestionó. Y agregó que entender el "idioma de los gestos" es fundamental en una economía como la nuestra.

El idioma de los gestos: la clase magistral de economía que dio Claudio Zuckovich

Para explicar este punto central, el inversionista contó que hace unos días fue a estudiar a Wall Street y recibió capacitaciones sobre la materia, con un grupo de estudiantes de la universidad en la que trabaja. "Nunca vas a entender tu contexto si no lo ves desde afuera", destacó.

Una de las clases que recibió el grupo era de la Reserva Federal. "El primer llamado de atención que pone la FED es que: si no cambias tu actitud, te voy a subir las tasas de interés " , explicó sobre el accionar de la entidad bancaria hacia la comunidad estadounidense. Ese es el primer idioma gestual.

El segundo consiste en hablar y repetir las cosas constantemente para advertir a alguien de no cometer lo malo. En otras palabras, "si no cumplís con lo que te pido, estoy obligado a ponerte una penitencia porque si no, pierdo mi palabra y mi credibilidad".

¿Qué es el riesgo moral y cómo nos afecta?

El riesgo moral es otro punto fundamental en el análisis del economista. Y lo ejemplificó de la siguiente manera:

"A unos chicos en un circuito cerrado de automovilismo les dieron para probar una Ferrari. Los chicos iban a 200 Km/h. Después les dijeron lo mismo, que lo podían volver a probar, pero en la letra chica del contrato que firmaron lo que decía: 'si al auto le pasa algo o se rompe un tornillito, tenés que pagar el 100% de lo que vas a arreglar. Los chicos entonces iban a 10 Km/h". Esto sucede, "cuando vos te haces responsable" de algo, reflexionó.

"Si un político toma una decisión que nos afecta a todos nosotros, y te hace perder tu futuro o mucho dinero o cambió de opinión con lo que va a hacer, se hace una sociedad muy difícil para vivir", lanzó.

Para terminar con su análisis, Claudio Zuchovicki resaltó que "lo incierto es peor que lo malo".