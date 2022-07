Dólar oficial y dólar turista hoy: a cuánto cotizan este lunes 25 de julio

El dólar oficial hoy lunes 25 de julio cotiza a $ 128 para la compra y $ 136 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, el dólar Turista está $ 238.

El minorista está a $ 136,61 en el promedio de las entidades financieras del país. Y el mayorista cotiza en $ 129,58.

El dólar blue hoy lunes 25 de julio cotiza a $ 333 para la compra y $ 338 para la venta. Con la suba récord del dólar blue la brecha es más del 150% respecto al tipo de cambio oficial.

La última novedad acerca del uso de divisas para turistas no residentes fue la nueva disposición del Ministerio de Economía para que puedan liquidar divisas al valor del dólar MEP en el mercado financiero por un monto máximo de u$s 5.000 mensuales.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 25 DE JULIO

Este lunes 25 de julio el dólar hoy minorista cotiza $ 136 para la venta en las pantallas de Banco Nación. Por otro lado, el dólar hoy promedio de las entidades bancarias del Banco Central (BCRA) está $ 136,61 . El mayorista cotiza en $ 129,58 .

El dólar oficial este lunes 25 de julio cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



BANCO Compra Venta Banco Galicia 126,900 136,900 Banco Nación 128,050 135,950 ICBC 128,750 136,000 BBVA 128,930 136,610 Banco Superville 129,000 137,000 Banco Patagonia 130,250 137,250 Banco Santander 130,000 137,000 Brubank 127,000 138,000 HSBC 128,150 137,150 Credicoop 129,760 135,940 Banco Itau 128,400 136,800 Banco Macro 126,750 136,750 Banco Piano 130,400 134,800 Cambios Online 130,400 132,400

CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 25 DE JULIO

El dólar blue hoy lunes 25 de julio cotiza en $ 333 para la compra y $ 338 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 128 $ 136 Dólar Blue $ 333 $ 338 Dólar Turista

$ 238 Dólar CCL $ 320,79 $ 321,65

Dólar MEP $ 314,80 $ 317,28

El Gobierno ya reconoce que la falta de dólares es alarmante. Pese a la liquidación récord de divisas, el BCRA muestra cada vez más dificultades para hacerse de esos dólares para sus arcas.

Pero no solo el bajo nivel de reservas desvela al Gobierno. También el precio de los dólares alternativos. En particular, del dólar contado con liquidación. Para ello fue que dispuso, a través de la Comunicación A 7552 del Central, un nuevo límite para las tenencias de Cedear en manos de empresas locales que pretendan seguir teniendo acceso al MULC.



Esta nueva adaptación del cepo cambiario dispuso que las firmas que accedan al MULC no podrán tener en cartera Cedear por más de u$s 100.000. También, y al igual que ocurre con los títulos valores con liquidación en moneda extranjera, dispuso que estos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

