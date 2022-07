Nuevos límites a los Cedear: anticipan que el alivio en el precio del dólar CCL será parcial

El Gobierno ya reconoce que la falta de dólares es alarmante . Pese a la liquidación récord de divisas, el Banco Central muestra cada vez más dificultades para hacerse de esos dólares para sus arcas.

Pero no solo el bajo nivel de reservas desvela al Gobierno. También el precio de los dólares alternativos. En particular, del dólar contado con liquidación. Para ello fue que dispuso el jueves pasado, a través de la Comunicación A 7552 del BCRA, un nuevo límite para las tenencias de Cedear en manos de empresas locales que pretendan seguir teniendo acceso al MULC .

Nuevo cepo: una por una, todas las medidas que dispuso el BCRA para contener al dólar



Esta nueva adaptación del cepo cambiario dispuso que las firmas que accedan al MULC no podrán tener en cartera Cedear por más de u$s 100.000. También, y al igual que ocurre con los títulos valores con liquidación en moneda extranjera, dispuso que estos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

Respecto de la operatoria de Cedear, las empresas no solo deberán adecuarse a esta normativa, sino que además deberán vigilar que la cotización de estos instrumentos que tengan en cartera.

Es que según explican desde el BCRA, si el precio de sus Cedear sube y superan ese límite, a las empresas locales no les quedará más remedio que desprenderse de esos activos . Es decir, no podrán beneficiarse si la inversión realizada resulta rentable.

Si bien no se trató de una medida particularmente agradable a ojos de la City porteña, sí tuvo un primer efecto positivo en el precio del contado con liquidación, que cedió el viernes hasta $ 326.

"Es para sacarle presión al CCL. El Cedear se compra en pesos pero el precio se forma tomando en cuenta no solo el valor del equity afuera sino también el precio del CCL. Cuando hay mucha demanda de Cedear, te pone el contado de punta. Por eso creo que con esta medida puede ser que la presión sobre el CCL baje", analizan desde la mesa de trading de un banco local.

Pero el límite, agregan, no aplica solo a Cedear sino también a Obligaciones Negociables hard dollar. " Si compras esas ON ahora, como por ejemplo Tecpetrol que vence en diciembre, por los próximos 90 días no vas a poder acceder al MULC ", subrayan.

Un Parche

Pero a esa efectividad marginal incluso le ven poco alcance. Para Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, la medida no es más que "un parche de corto plazo", que " no ataca el problema estructural " de la economía argentina. Entre estos últimos, enumera la falta de dólares, el excedente monetario generado por el déficit fiscal y el hecho de que el mercado de pesos se está achicando.

Tomás Ruiz Palacios, estratega de Consultatio, también cree que "la medida le otorgó oferta al CCL de manera temporal" y cree que "posiblemente dé un margen por algunos días ya que las empresas deben readecuarse en caso de que sus posiciones en Cedear superen el límite establecido".

Sin embargo, detalla que solo una fracción del universo de Cedea r, que supera los u$s 2000 millones, está en posiciones de empresas que superan ese límite . "Viendo los volúmenes que se manejan, esa oferta va a ayudar por algunas ruedas", dice.

Si bien cree que es difícil estimar el impacto, cree que " va a ayudar a tapar un bache de manera temporal, pero no cambia para nada el problema de fondo ".

¿Cuál es ese problema de fondo? "Un inversor que tenía una posición dolarizada no va a pasar a demandar pesos, por algún otro lado esa demanda se va a terminar canalizando, al igual que como viene pasando con los cepos y las regulaciones: la demanda que se acota por un lado se agranda por otro", consideró.