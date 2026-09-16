La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.25 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 16 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.58% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.52%, pero en el último año cayó 6.48%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización mostró un inicio con retroceso y dos avances, volatilidad intermedia con episodios de caída y un tramo final de tres jornadas al alza, cerrando con balance positivo y sesgo alcista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.95%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 7.27%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha incrementado su valor. Este aumento se enmarca en un contexto de mejora económica que ha impulsado la confianza en la moneda estadounidense.

En comparación con días anteriores, el Dólar ha demostrado una sólida apreciación, reflejando un aumento en la demanda. Esto sugiere que los inversores están optando por refugiarse en esta moneda, lo que podría ser un indicio de estabilidad en el corto plazo.

Analizando esta tendencia positiva, es posible que veamos un fortalecimiento continuo del Dólar si las condiciones económicas se mantienen favorables.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.