La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 5 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.375, cifra que demuestra una diferencia de 1,47% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad en esta tendencia podría generar confianza entre los inversores y afectar las decisiones de compra y venta en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.28%, es menor que la volatilidad anual del 27.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).