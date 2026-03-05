El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, asumió este lunes como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en un cambio dentro del gabinete del presidente Javier Milei. Mahiques prestó juramento ante el jefe de Estado durante un breve acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de integrantes del gabinete nacional. El nuevo funcionario estará secundado por Santiago Viola, quien ocupará el cargo que hasta ahora desempeñaba Sebastián Amerio. Del lado izquierdo del Salón Blanco se lo vio a Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del flamante funcionario. También estuvieron su esposa e hijos y sus hermanos. Según consignó NA, la lista de invitados fue reducida y contó con la asistencia del integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), Santiago Otamendi. También se mostraron el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como fiscal general porteño, Javier Martín López Zavaleta. Como contrapunto, hubo una fuerte participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como protagonista principal. En su ingreso, la menor de los Milei saludó al asesor presidencial, Santiago Caputo, que siguió el breve acto de pie desde uno de los laterales del salón. Al término, el mandatario se acercó y se fundió en un intenso abrazo con su estrecho colaborador. Distribuidos en el salón estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mario Lugones (Salud); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Sandra Pettovello (Capital Humano). También, el saliente Mariano Cúneo Libarona. Asimismo, dieron el presente la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, y el nuevo viceministro de Justicia, Santiago Viola. El clan Menem completo, integrado por el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo “Lule” Menem; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem, también siguieron la jura. Solo estuvieron ausente con aviso Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa). La salida de Amerio se produjo luego de que se enterara de su desplazamiento en la jornada previa. El funcionario mantenía vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo. Fuentes cercanas a Mahiques señalaron que el principal nexo entre el ahora ministro y el Gobierno fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La designación se concretó luego de que Milei recibiera el día anterior a Cúneo Libarona en la Casa Rosada para abordar la interna por la conducción de la cartera. Según trascendió, el abogado había intentado renunciar en varias oportunidades, lo que finalmente derivó en su salida y en el nombramiento de Mahiques. Tras asumir, el nuevo ministro agradeció al Presidente por la designación a través de su cuenta en X. “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el país necesita “instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. También expresó su agradecimiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su “apoyo permanente” y su tarea en la conducción del equipo político del Gobierno. Mahiques destacó además la gestión de su antecesor. “Quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, señaló en referencia a Cúneo Libarona. El flamante ministro aseguró que la Argentina necesita “una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, y remarcó la importancia de una institución que “proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme que la ley se cumple para todos por igual”. “Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, concluyó. Por su parte, Cúneo Libarona afirmó que su salida del cargo se produjo en un marco de “cordialidad y afecto” con el Presidente. Según indicó, Milei le agradeció la tarea realizada y le pidió que continúe vinculado al Gobierno para acompañar al nuevo ministro. En una carta dirigida al jefe de Estado, el exfuncionario sostuvo que consideró cumplida su etapa al frente de la cartera tras avanzar en la modernización del sistema procesal y penal y en la creación de herramientas legales destinadas a fortalecer las instituciones y enfrentar el delito.