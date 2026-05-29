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La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 29 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.380, cifra que señala una diferencia de -3,5% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 3, indicando que en los últimos días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere una mayor demanda y un posible impacto en la economía local, lo que podría generar expectativas de cambios en políticas monetarias.

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La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 39.96%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, dado que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 30.37%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

  • Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.
  • Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.
  • Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

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¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).