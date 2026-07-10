La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 10 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.460, cifra que señala una variabilidad de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con los últimos días reflejando un aumento constante en su valor. Esta tendencia sugiere que la demanda por el dólar sigue en crecimiento, lo que podría impactar en la economía local si se mantiene en el tiempo.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 31.03%, es menor que la volatilidad anual del 31.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: