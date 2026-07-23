Al cierre de los mercados de este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.460. Esta cifra demuestra una diferencia de 3,45% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Esto sugiere una creciente demanda de dólares en el mercado, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de inflación entre los ciudadanos.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial se situó en 35.30%, superando la volatilidad anual de 32.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).