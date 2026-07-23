El argentino Pablo Di Si volverá a ocupar un puesto de máxima relevancia en la industria automotriz mundial. Stellantis anunció su incorporación como Chief Performance Officer, un cargo de nueva creación desde el que tendrá la responsabilidad de ejecutar el Value Creation Program, la iniciativa con la que el fabricante busca acelerar su transformación operativa y mejorar su desempeño global.

Di Si asumirá el 3 de agosto y reportará directamente al CEO de Stellantis, Antonio Filosa. Su misión será coordinar la implementación del programa estratégico de la compañía para cumplir los objetivos comerciales y financieros del grupo, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, con marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram y Alfa Romeo.

El nombramiento marca el regreso del ejecutivo argentino a la primera línea de la industria apenas meses después de haber dejado la presidencia y CEO de Volkswagen Group North America, donde encabezó la operación de la automotriz en Estados Unidos, Canadá y México.

Antes de ese cargo, Di Si fue presidente y CEO de Volkswagen Argentina y luego de Volkswagen América Latina, liderando la recuperación del negocio regional y el crecimiento de la participación de mercado en Brasil y otros países estratégicos para la marca alemana.

En Stellantis destacan precisamente ese recorrido. La empresa señaló que Di Si cuenta con una “amplia experiencia internacional en liderazgo automotor” y una trayectoria comprobada en mejora de la excelencia operativa, recuperación de negocios, transformación corporativa y fortalecimiento del desempeño comercial en organizaciones globales complejas.

Su incorporación forma parte de una reorganización más amplia impulsada por Antonio Filosa para acelerar la ejecución de la estrategia del grupo. En paralelo, Stellantis designó a Tianshu Xin como responsable de la región China y Asia-Pacífico, reforzando dos áreas consideradas clave para el crecimiento de la compañía.

“Tianshu Xin y Pablo Di Si aportan una profunda experiencia de liderazgo global , disciplina operativa y un historial comprobado de creación de equipos sólidos e impulso del rendimiento en mercados altamente competitivos“, afirmó Filosa al anunciar los cambios. Según el ejecutivo, ambos nombramientos buscan fortalecer la capacidad de ejecución de la empresa y acelerar la creación de valor para el grupo.

Para Di Si, el desafío llega en un momento complejo para la industria automotriz global, que enfrenta una competencia cada vez mayor de fabricantes chinos y la necesidad de mejorar la rentabilidad en mercados maduros.