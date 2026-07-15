En esta noticia ¿Riesgo de corrida cambiaria? El análisis de Szewach antes de las elecciones

En medio de las conversaciones sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que propone el Gobierno, a pocos meses de las elecciones, el economista Enrique Szewach, exdirector de la entidad, analizó el escenario financiero de cara al año electoral y se refirió a los riesgos de una corrida cambiaria .

El extitular del IERAL de la Fundación Mediterránea eligió ser cauto. Consideró que las medidas del ministro de Economía alcanzan para garantizar estabilidad frente a la habitual volatilidad electoral y que pueden funcionar parcialmente.

¿Riesgo de corrida cambiaria? El análisis de Szewach antes de las elecciones

En el marco de una entrevista en Modo Fontevecchia, Szewach explicó que en el programa financiero conviven dos tipos de actores que compiten por los mismos recursos .

“Están los tenedores de pesos que, cuando llegan las elecciones, quieren tener dólares y no pesos. Es lo que llamamos rimbombantemente ‘cambio de portafolio’“, indicó. ”Se vivió muy fuerte el año pasado en la elección legislativa y se vive todos los meses en la Argentina, porque la dolarización de los argentinos sigue siendo alta aun en momentos de paz , para decirlo fácil", señaló.

Szewach advirtió que el impacto de la medida para incentivar el uso de dólares del colchón podría no ser inmediato.

“Y después tenés a los otros actores, que son los tenedores de bonos de la Argentina, los acreedores de deuda en dólares, que son otros actores, pero todos miran la misma caja”, agregó el economista.

En esa línea, Szewach repasó las herramientas con las que el ministro Caputo apunta a dar tranquilidad a ambos frentes: el swap de monedas con China, el mecanismo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), contratos de futuros y otros instrumentos para atender la demanda de dólares.

El problema, según señaló, es que ese mismo arsenal se les promete simultáneamente a los dos actores. “Si vos tenés una corrida, tenés que atenderla con reservas, no comprándole dólares que no están. Y si querés garantizar los bonos, tenés que tener dólares para pagar los bonos y no decir ‘los voy a pagar con nuevos bonos que van a vencer después del 2029′. Entonces, hay una fracción de ese listado que es, por ahora, una apuesta", sostuvo.

El economista puso como ejemplo el plan de colocar u$s 5000 millones en bonos a los argentinos con vencimiento en 2029: si existe desconfianza sobre la continuidad del programa económico, no da por sentado que haya demanda garantizada para esos títulos. “Hay una serie de aspectos que disminuyen el riesgo, pero que no lo llevan a cero”, remarcó de cara a 2027.