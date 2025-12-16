REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy martes 16 de diciembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Si bien la divisa cerró la semana anterior con una suba acumulada de 5 pesos aunque, en lo que va del mes, perdió $ 10 respecto del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1518,52.

Sin embargo, la entidad anunció este lunes el inicio de una nueva fase del programa monetario con el fin de “priorizar el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”.

Una de las principales medidas que anunciaron es que, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 16 de diciembre se ofrece a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta. El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,34%). El paralelo cotiza $ 230 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 42.234 millones.

Modifican bandas cambiarias y suman reservas: qué dijo el FMI y cómo impacta

El Gobierno anunció un cambio en la actualización de la banda cambiaria, que pasará a seguir la inflación del INDEC desde enero de 2026, y anticipó un sendero de acumulación de reservas , pese a que el ministro de Economía Luis Caputo había dado a entender que la posibilidad de acceso al mercado le restaba importancia al refuerzo para el BCRA.

Tras conocerse la noticia, la directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack se pronunció sobre la medida: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”.

