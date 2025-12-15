El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, habló en una conferencia de prensa sobre los anuncios que hizo la entidad respecto de los cambios en la política monetaria que implementará a partir de enero del año que viene y que, de alguna manera, implican una devaluación, dado que el techo de las bandas cambiarias se ajustará al 2,5% el mes que viene, y el inicio de un proceso de compra de dólares por parte del regulador monetario.

El foco de los anuncios fue ese plan de actualización de las bandas de política monetaria en base al índice de Precios al AL Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IPC). Aseguró que se trata de una “ratificación del esquema de bandas que se aplica hasta ahora y no de un cambio en ese sentido y que es una recalibración del mismo”.

El comunicado del BCRA anticipó que, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2).

Al respecto, Bausili explicó que ese ritmo se aplicará de manera diaria, es decir que el 2,5% será en el balance mensual, pero en línea con lo que viene haciendo, el ajuste será diario hasta llegar al porcentaje a final de cada mes.

Asimismo, dijo que no habrá cambios respecto a las restricciones cambiarias vigentes hasta ahora y destacó que “esta decisión de modificar la política monetaria no implica que el Gobierno crea que el tipo de cambio esté atrasado”, sino que es un ajuste para que el ajuste del techo y el piso de la banda se fije en línea con la inflación.

Dijo que este esquema “se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque fue propuesto por nosotros”. Así respondió a la pregunta de si era una decisión exigida por el organismo internacional de crédito.

Aseguró que “la misión no tiene fecha aún, pero hay está prevista para febrero” y aseguró que “tenemos un diálogo muy fluido con el FMI”. No confirmó ni desmintió la posibilidad de negociar un waiver respecto del incumplimiento de la meta de reservas.

En cuanto a las nuevas normas de liquidez del sistema. Bausili dijo que “ya empezamos un proceso de normalización de encajes en noviembre, que siguió en diciembre” y que este paso se trata de un avance en este sentido.

“No hay cambios respecto de las restricciones de acceso al dólar vigentes hasta ahora”, dijo en otro orden de cosas Bausili. Y aseguró que se abre una etapa de remonetización de la economía, que se combina con una vuelta al mercado de deuda internacional.

Por otro lado, desde ese mismo momento en que comienza el ajuste en las bandas (enero/26), el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales “consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado”.

El director del BCRA Federico Bausili, quien acompañó a Bausili en la conferencia, señaló: “Vamos a ir a una recuperación de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos".

Detalló que “eso le da al BCRA la posibilidad de comprar reservas con mayor consistencia. Por cada punto que se recupera la base son u$s 7000 millones de espacio de compra para el BCRA", aunque aclaró que esto “es relativo porque hay que mirar la evolución del balance de pagos de cerca siempre para definir las compras”.

Sin embargo, el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios, según dijo el BCRA. Detallaron que el regulador monetario podrá concretar compras en bloque.

Explicó que “el esquema de acumulación de reservas que se propuso el BCRA no reemplaza el de compras en bloques que lleva adelante el Tesoro, sino que son complementarios”, es decir, que pueden comprar ambos indistintamente.

Otro de los temas de la conferencia fue la relación del BCRA con el Tesoro. Ante la consulta de cómo será el rol del regulador monetario en el proceso de colocación de deuda de Finanzas, Bausili aseguró que la Carta Orgánica del BCRA no permite la asistencia al Tesoro, pero anticipo: “Vamos a mantener una comunicación muy fuerte con el Tesoro en su proceso de colocación de deuda para que mantenga un proceso virtuoso”.