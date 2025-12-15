Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central (BCRA) anunció el inicio de una nueva fase del programa monetario con el fin de priorizar el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional.

Una de las principales medidas que anunciaron es que, a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (T-2). Eso implica que, el mes que viene actualizarán según el dato de noviembre, que fue de 2,5%.

“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la remonetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”, destaca el comunicado del BCRA.

Y afirma que el manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales.

Así, desde BCRA, esperan que “la programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”.

Las principales medidas adoptadas serán:

A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de re-monetización del prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a u$s 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.

El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Primeras repercusiones

“Este escenario es muy positivo para los bonos en moneda dura, ya que el BCRA se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”, analizaron desde la consultora Adcap minutos después de emitido el comunicado.

En desarrollo.-