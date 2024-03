Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este domingo 3 de marzo

El dólar oficial hoy domingo 3 de marzo cotiza a $ 821,50 para la compra y $ 861,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1378,4 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue hoy domingo 3 de marzo cotiza a $ 1020 para la compra y $ 1040 para la venta, con una suba de $ 10 en la jornada. La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 21% respecto del dólar oficial.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial.

El viernes el Banco Central (BCRA) compró u$s 68 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 8.560 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 27.328 millones, representando un incremento de US$ 643 millones respecto de la víspera.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 3 de marzo



El dólar oficial hoy domingo 3 de marzo cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 820,000 895,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 817,050 856,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 834,500 892,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 830,000 890,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 825,000 895,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 830,000 890,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 835,000 895,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 812,700 887,700 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 817,010 856,990 BANCO BMA S.A.U. 820,000 895,000 BANCO MACRO S.A. 820,000 895,000 BANCO PIANO S.A. 830,000 884,000 CAMBIOS ONLINE SA 830,000 840,000

El BCRA garantiza más bonos del Tesoro: una línea roja en los pasivos sin señales de alarma

Un mecanismo que viene creciendo por parte del BCRA y que auxilia al Tesoro en las licitaciones de deuda en pesos son los "puts", opciones de venta que tienen los bancos que participan de esas transacciones.

