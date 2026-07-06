Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

Al cierre de los mercados de este lunes, 6 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.495. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor con respecto a los días pasados. Este aumento sugiere un mayor interés o demanda por la divisa, lo que podría impactar en el mercado y la economía local. Es importante seguir de cerca esta tendencia para anticipar posibles cambios en el comportamiento del dólar en el futuro.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 13.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 17.93%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).