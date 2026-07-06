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La Fiscalía paraguaya pidió penas de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando.

El pedido, formulado este lunes por el fiscal Ysrael Villalba durante el alegato de clausura ante el Tribunal de Sentencia de Asunción, se ubica cerca del máximo previsto para esa figura penal: dos años y seis meses.

Villalba sostuvo que quedó probada la tentativa de contrabando porque, en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, Kueider y Guinsel ingresaron a Paraguay por la aduana de Ciudad del Este, en una camioneta Chevrolet, sin declarar el dinero que transportaban, que sumaba U$S 211.102, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes hallados en un bolso dentro del vehículo.

“EN NINGÚN MOMENTO HEMOS VENIDO A PARAGUAY A COMETER NINGÚN ILÍCITO”



🗣️ Edgardo Kueider afirmó que esta postura quedará demostrada tanto en este proceso como en cualquier otra instancia judicial futura.#1000Noticias #1000am 📻🎙️ pic.twitter.com/WCuFp8VYz0 — 1000 Noticias (@1000noticiaspy) July 6, 2026

El fiscal encuadró la conducta en el artículo 326 inciso B del Código Aduanero paraguayo, que sanciona el ingreso de mercadería sin declarar, y para las autoridades del país vecino el efectivo también se considera mercadería. Entre los agravantes, mencionó el intento de aprovechar el horario nocturno y el alto valor de las divisas transportadas.

La defensa pidió la absolución y argumentó que, como máximo, el dinero transportado debía tributar unos U$S 300 de impuestos, por lo que se trataría de un contrabando de menor cuantía que exime de pena.

Tras el pedido fiscal, Kueider habló brevemente con la prensa paraguaya y señaló: “ No se cometió ningún ilícito. Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ningún ilícito. En Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito, eso va a quedar demostrado”.

El exsenador insistió en que quedará demostrado que no se cometió ningún ilícito “en este juicio y en los que vengan, aquí y allá”. El juicio continuará el próximo lunes 13 de julio a las 9.30, cuando la Fiscalía tendrá su turno de réplica y la defensa el de dúplica; ese día el Tribunal —integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris— podría dictar sentencia.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario en Asunción desde su detención en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, hecho por el cual además enfrentan una imputación por lavado de activos en Paraguay, vinculada a la compra de departamentos y cocheras con fondos presuntamente ilícitos.