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La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 2 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.505, cifra que señala una variabilidad de 0,33% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica que ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un incremento en la demanda y una posible incertidumbre económica que impulsa a los ciudadanos a refugiarse en la divisa estadounidense.

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¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad del dólar blue en la última semana, con un 9.96%, es menor que la volatilidad anual del 17.91%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.525, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

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¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).