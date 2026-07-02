Las fintech argentinas se internacionalizan. Pomelo, la empresa de infraestructura financiera que permite lanzar y escalar soluciones de pago, anunció este jueves su expansión a nivel mundial con una tarjeta global.

La compañía se posiciona como la única plataforma que integra emisión local en América Latina y emisión global bajo una misma infraestructura, marcando un hito sin precedentes en la industria de pagos.

La solución simplifica los principales desafíos de las expansiones internacionales: la necesidad de abrir sociedades, la obtención de licencias, la conexión con proveedores locales y la ejecución del negocio país por país.

Con un único partner y una única integración tecnológica, ahora los emisores de tarjetas pueden implementar estrategias locales, globales o ambas según cada etapa de su crecimiento, sin contar con presencia física, licencias regulatorias ni operaciones locales en cada mercado.

El modelo de emisión global permite a fintechs, bancos y otras empresas ofrecer tarjetas a usuarios de todo el mundo, sin necesidad de construir operaciones independientes en cada país. Esto facilita la posibilidad de validar la demanda y tracción de negocio antes de realizar inversiones locales de largo plazo, pudiendo operar globalmente con eficiencia operativa.

La solución incluye emisión de tarjetas virtuales Mastercard y Visa, compatibilidad con las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay, producción y distribución global de tarjetas físicas, y liquidación en tiempo real en dólares o stablecoins, entre otras funcionalidades.

“América Latina opera sobre múltiples rieles de pago: tarjetas, transferencias, y ahora también stablecoins. La oportunidad no está en elegir un único riel, sino en combinarlos de forma inteligente” señaló Gastón Irigoyen, CEO y Co-Founder de Pomelo.

La tarjeta global ya se encuentra operativa. Pomelo cuenta con clientes en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África, incluyendo a Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, Didi, Binance, ARQ, Astropay y PayJoy.

“Históricamente, expandir un programa de tarjetas implicaba construir infraestructura, operación y relaciones financieras en cada nuevo mercado. La tarjeta global simplifica ese proceso y permite a nuestros clientes llegar a múltiples países desde una estructura centralizada, con mayor velocidad y menor complejidad”, explicó Alfonso Torreguitar, Head of Global Card de Pomelo.

Además de los productos de emisión local y global, Pomelo ofrece soluciones complementarias como procesamiento emisor, tokenización de tarjetas, prevención de fraude, gestión de crédito y contracargos con inteligencia artificial, programas de lealtad y administración de gastos corporativos.