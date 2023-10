Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de octubre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy viernes 6 de octubre cotiza a $ 838 para la compra y $ 843 para la venta, con un aumento de $ 43 en las cuatro ruedas de operaciones que lleva el mes. Durante el jueves se mantuvo estable.

La brecha cambiaria se posiciona a 131% respecto del dólar oficial y en 141% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 460 desde que comenzó el año.

El Banco Central retomó este jueves las compras dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios. Con un monto moderado, cortó las ventas netas recientes, en una jornada en la que se mantuvo la tensión cambiaria y los dólares paralelos avanzaron hasta nuevos máximos históricos nominales.

El Central terminó la rueda con un resultado a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el saldo negativo acumulado desciende a aproximadamente u$s 85 millones en lo que va de octubre y u$s 1840 millones en el año.

"La mejora en los ingresos desde el exterior y una menor presión compradora derivaron en un escenario que permitió que la autoridad monetaria pudiera rehacerse parcialmente de las pérdidas de las jornadas anteriores", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se situaban en u$s 26.468 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



El dólar blue hoy viernes 6 de octubre cotiza a $ 838 para la compra y a $ 843 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubicaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 838 $ 843 Dólar Turista $ 657,90 Dólar Mayorista $ 349,05 $ 350,05 Dólar CCL $ 742,08 $ 778,04 Dólar MEP $ 826,36 $ 846,72

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 6 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 6 de octubre cotiza a $ 742,08 para la compra y $ 778,04 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 6 de octubre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy viernes 6 de octubre opera en $ 826,36 para la compra y $ 846,72 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 6 de octubre

El dólar oficial hoy viernes 6 de octubre cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,500 365,500 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,200 369,200 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 347,500 365,500 BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,500 365,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,500 374,800 CAMBIOS ONLINE SA

