Intervención en dólar MEP aleja al BCRA de la meta de reservas con el FMI

El Gobierno se encamina a incumplir nuevamente las metas que acordó con el FMI sobre las reservas netas, las cuales no exhiben mejoras y siguen negativas por casi u$s 5000 millones, a pesar de los programas cambiarios para los agroexportadores y mayores restricciones para los importadores de bienes para acceder al mercado oficial de cambios.

Uno de los principales motivos que está dificultando la acumulación neta de reservas es el uso de las divisas para intervenir en el mercado de bonos con el objetivo de contener a la cotización de dólar MEP y exhibir cierta calma cambiaria, en medio de las tensiones por la incertidumbre electoral, de acuerdo con los analistas.

El último acuerdo con el organismo multilateral de crédito que firmó el ministro Sergio Massa tiene como objetivo finalizar el tercer trimestre del año con reservas netas en niveles neutros, apenas por encima de cero. Pero, a pocos días para que finalice el período, aún están muy lejos de esa meta.



Los economistas calculan que las reservas internacionales netas del Banco Central se encuentran en terreno negativo, en alrededor de los u$s 4800 millones. Con esas cifras y a estas alturas, con sólo cinco jornadas por delante, llegar al equilibrio que pide el organismo para el cierre del trimestre luce imposible.

A este ritmo, el rojo en las reservas se profundizaría en los próximos meses. Tras los próximos pagos pendientes con el Fondo Monetario, las tenencias netas del Banco Central caerían a principios de noviembre a valores negativos en torno a los u$s 8000 millones, estiman los analistas de Portfolio Personal Inversiones.



La seguidilla de compras de reservas por parte del Banco Central en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios está sostenida por el aumento en la oferta de divisas por parte del complejo de la soja, debido al programa de cotización diferencial para el sector, y la baja en la demanda autorizada, debido a un "mayor apretón del cepo cambiario".

Sin embargo, los más de u$s 500 millones de compras netas que registra en septiembre no se traducen en acumulación de reservas como consecuencia de las salidas de divisas por la intervención sobre el dólar MEP (u$s 400 millones en el mes) y a pagos de deuda a organismos internacionales (u$s 300 millones), según cálculos de la consultora 1816.

El nuevo incumplimiento de metas al que se aproxima el Gobierno parece un hecho poco relevante tras las faltas anteriores, aunque está la necesidad de mantener vigente el acuerdo crediticio mientras siga habiendo vencimientos de deuda, de acuerdo con Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores.

Otro incumplimiento a los compromisos asumidos, advierte Repetto, puede poner a la próxima gestión bajo una mirada mucho más restrictiva por parte de las autoridades del Fondo Monetario. Sobre todo, resalta, en caso de que Massa resultara ganador de las elecciones presidenciales y termine recibiendo "su propia herencia".