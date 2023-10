El dólar blue hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 870 para la compra y $ 880 para la venta. El paralelo acumula en lo que va del mes un incremento de $ 80 que ya iguala la cifra que había sumado a lo largo de todo septiembre.

La brecha cambiaria se posiciona a 141% respecto del dólar oficial y en 152% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 534 desde que comenzó el año.

El Banco Central retomó este jueves las compras dólares para las reservas a través del mercado oficial de cambios. Con un monto moderado, cortó las ventas netas recientes, en una jornada en la que se mantuvo la tensión cambiaria y los dólares paralelos avanzaron hasta nuevos máximos históricos nominales.

El Central terminó la rueda del viernes con un resultado a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el saldo negativo acumulado desciende a aproximadamente u$s 85 millones en lo que va de octubre y u$s 1840 millones en el año.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de octubre con el MEP y el CCL

"La mejora en los ingresos desde el exterior y una menor presión compradora derivaron en un escenario que permitió que la autoridad monetaria pudiera rehacerse parcialmente de las pérdidas de las jornadas anteriores", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se situaban en u$s 26.468 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de octubre

El dólar blue hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 870 para la compra y a $ 880 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubicaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 870 $ 880 Dólar Turista $ 657,90 Dólar Mayorista $ 349 $ 350 Dólar CCL $ 726,97 $ 888,67 Dólar MEP $ 836,06 $ 841,88

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 9 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 726,97 para la compra y $ 888,67 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 9 de octubre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy lunes 9 de octubre opera en $ 836,06 para la compra y $ 841,88 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 9 de octubre

El dólar oficial hoy lunes 9 de octubre cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 344,500 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 350,000 356,000

Dólar CCL: suman nuevas restricciones para operar en el circuito financiero

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó este viernes la extensión de 5 días de plazo de tenencia obligatorios para operar con dólar contado con liquidación (CCL) mediante bonos de ley extranjera.

A través de la Resolución General 979 y a fin de "contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real" , la modificación del "parking" no recaerá en aquellos títulos bajo legislación local que se mantendrán en 1 día.



"Los dólares financieros, aún en medio de crecientes intervenciones, vienen escalando decididamente, más allá de haber alcanzado niveles altos de crisis, con una brecha en el CCL de hasta el 160%. Aun así, se teme que el continuo deterioro de expectativas, la sostenida emisión monetaria, la caída en la demanda de dinero y la aceleración en la inflación no hagan más que seguir alimentando la cobertura", señaló Gustavo Ber de Estudio Ber en su último análisis de Panorama local .

