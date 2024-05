Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 24 de mayo con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy viernes 24 de mayo cotiza a $ 1260 para la compra y $ 1280 para la venta. El paralelo acumula un aumento de $ 220 en los últimos 10 días y se sitúa por encima del valor histórico más alto que alcanzó a mediados de enero.

El dólar oficial, por su parte, se ofrece a $ 869 para la compra y $ 909 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se sitúa en $ 1454,40.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 40.82% respecto del dólar oficial. El paralelo se ubica $ 255 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este jueves, el Banco Central (BCRA) compró u$s 59 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 16.614 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 29.008 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

Dólar blue hoy: a cuánto cotizó este viernes 24 de mayo

El dólar blue hoy viernes 24 de mayo cotizó a $ 1260 para la compra y $ 1280 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 869 $ 909 Dólar Blue $ 1260 $ 1280 Dólar Turista $ 1454,40 Dólar Mayorista $ 867,26 $ 907,18 Dólar CCL $ 1242,85 $ 1253,60 Dólar MEP $ 1225,39 $ 1227,67

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 24 de mayo

El dólar CCL o dólar cable cotiza hoy viernes 24 de mayo en $ 1242,85 para la compra y $ 1253,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 24 de mayo





El dólar MEP hoy viernes 24 de mayo cotiza en $ 1225,39 para la compra y $ 1227,67 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 24 de mayo

El dólar oficial hoy viernes 24 de mayo cotiza a $ 909 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 868,000 943,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 869,050 908,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 879,500 937,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A.



BANCO SUPERVIELLE S.A. 873,000 943,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 869,000 909,000 BANCO PATAGONIA S.A. 875,000 940,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 885,000 945,000 BRUBANK S.A.U.



HSBC BANK ARGENTINA S.A. 859,200 934,200 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 869 909 BANCO BMA S.A.U. 873,000 945,000 BANCO MACRO S.A. 873,000 945,000 BANCO PIANO S.A. 885,000 957,000 CAMBIOS ONLINE SA





Dólar blue, MEP y CCL: qué va a pasar esta semana con su precio

"Cerró tomador". En la jerga del mercado informal, esta es la clave para tratar de dilucidar qué puede llegar a pasar en la rueda siguiente con el valor del dólar blue. Cuando cierra tomador, hay más apetito por comprar dólares que por venderlos, por lo tanto, puede seguir subiendo en la rueda siguiente.

