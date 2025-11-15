El dólar blue hoy lunes 17 de noviembre cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta. El paralelo acumuló una suba de $ 15 en la semana anterior, aunque lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 17 de noviembre se ofrece a $ 1375 para la compra y $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa, que venía de perder $ 55 durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 al inicio del mes, cerró esta última con una caída de $ 20.

En tanto, el dólar mayorista se ofreció a $ 1372,30 para la compra y $ 1422,20 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1502,98.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1852,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,35%. El paralelo cotiza $ 200 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el viernes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.636 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 17 de noviembre

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1375 $ 1425 Dólar Blue $ 1410 $ 1430 Dólar Mayorista $ 1372,30 $ 1422,20 Dólar MEP $ 1451 $ 1451,3 Dólar CCL $ 1483,1 $ 1487,7

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 17 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 17 de noviembre se consigue a $ 1483,1 para la compra y $ 1487,7 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 17 de noviembre

El dólar MEP hoy sábado 15 de noviembre se ubica a $ 1.451 para la compra y $ 1451,3 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 15 de noviembre

El dólar oficial hoy lunes 17 de noviembre opera a $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.380,000 1.430,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.375,000 1.435,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.380,000 1.430,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.375,000 1.435,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.390,000 1.430,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.385,000 1.435,000 BRUBANK S.A.U. 1.385,000 1.430,000 BANCO MACRO S.A. 1.380,000 1.440,000 BANCO PIANO S.A. 1.380,000 1.440,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.365,000 1.415,000

