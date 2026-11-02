En esta noticia ¿A cuánto cerraron los dólares financieros?

El dólar oficial minorista alcanzó este lunes su valor nominal más alto de 2026 y cerró a $ 1565 en el Banco Nación, tras subir $5 en una jornada. En paralelo, el dólar mayorista avanzó $ 11,50 y llegó a $ 1545,50, mientras que el blue permaneció sin cambios.

El movimiento del tipo de cambio oficial redujo la distancia con el mercado informal. El dólar blue cerró a $ 1565 para la venta, el mismo precio que registró el minorista en el Banco Nación. Frente al mayorista, la brecha se ubicó en torno al 1,25%, su nivel más bajo en cuatro meses.

En el segmento mayorista, la cotización llegó inicialmente a tocar los $ 1549. Sin embargo, durante la segunda mitad de la rueda apareció oferta genuina de divisas que moderó la presión compradora y llevó el precio hasta los $ 1543, antes de una recuperación parcial sobre el cierre.

La jornada estuvo marcada por un volumen de operaciones relativamente bajo. En total, se negociaron u$s 381,3 millones en el mercado de contado y u$s 941 millones en futuros. El Banco Central, por su parte, terminó la rueda con saldo neutro y comenzó noviembre sin compras netas de divisas.

El Banco Central, por su parte, terminó la rueda con saldo neutro y comenzó noviembre sin compras netas de divisas.

¿A cuánto cerraron los dólares financieros?

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró a $ 1565,25, con una brecha de alrededor del 1,5% frente al tipo de cambio oficial mayorista. El contado con liquidación (CCL), en tanto, terminó la jornada en $ 1712,01.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, que contempla el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $ 2034,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $ 1658,12, mientras que Bitcoin cotizó en torno a los u$s 76.928.