Dólar blue: con la fiebre en la City, se disparan las alertas por el billete trucho de Filadelfia

El dólar blue hoy viernes 14 de enero de 2022 cotiza a $ 206 la compra y $ 209 la venta , en medio de la racha negativa que golpea a los bonos argentinos en Wall Street.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo se ubica apenas por debajo de sus máximos históricos al mostrar una brecha de poco más de 100% respecto al oficial mayorista y alrededor de 90% frente al promedio minorista.

Así el dólar blue se consolida como alternativa de refugio para los ahorristas que copan la City, impulsados por una inflación de más del 50%, temporada de verano en auge y ganancia mensual de $ 5320 al hacer puré hoy.

Como contrapartida, los operadores del mercado ilegal advierten por nuevas formas de estafas a partir de la puesta en circulación del billete falso de Filadelfia , el diseño que atemoriza al microcentro porteño.

El nuevo billete de dólar trucho identificado como "Filadelfia" fue reportado por primera vez en diciembre de 2021 en las calles del estado norteamericano, en plena temporada navideña.

De acuerdo a la información publicada por el sitio Univisión, las denuncias fueran de tal magnitud que el Servicio Secreto de Estados Unidos se vio obligado a emitir un comunicado a modo de advertencia por la circulación del diseño apócrifo, bajo la numeración 100 .

"El propietario de una tienda 7-Eleven del sur de Filadelfia, Vincent Emmanuel, dijo en una entrevista con ABC30 que su negocio se ha visto afectado por este tipo de estafa que la denomina como "el Grinch que ha golpeado una y otra vez", detalló el portal.

"Estos billetes se ven tan bien que son incluso mejores que los reales", indicó uno de los comerciantes afectados. "Cuando el empleado se da cuenta que es dinero falso, ya la persona está lejos" , agregó.

Desde la entidad estatal calculan que en promedio, un total de u$s 50.000 son los dólares falsos que se encuentran sólo en el estado de Filadelfia, lo que convierte al distrito como uno de los más afectados por la técnica de estafa.

"Tienen que revisar los billetes de u$s 100, u$s 50 y u$s 20 porque en la temporada de vacaciones, no puedes hacer nada más que tener mucho cuidado" , lamentó el comerciante.

Los diseños de dólares truchos de Filadelfia muestran una frase distinta que permite advertir su falta de autenticidad: "For Motion Picture Purposes", las palabras "In Props We Trust" o "replica".

1) NÚMERO DE SERIE: Es una combinación única de once números y letras que aparece dos veces en el anverso del billete. La primera, corresponde al año de la serie.

2) AÑO DE LA SERIE: Indica el año en que el Secretario del Tesoro aprobó un nuevo diseño, o el año en que la firma de un nuevo secretario o tesorero se incorporó al diseño. Cuando hay un cambio importante, aparecen letras mayúsculas.

3) LETRA Y NÚMERO DE POSICIÓN DEL BILLETE: En las denominaciones de u$s 2, u$s 5, u$s 10, u$s 20, u$s 50 y u$s 100, la letra y el número del billete indican la posición en que se imprimió sobre la placa.

4) NÚMERO DE PLACA DEL ANVERSO Y REVERSO: Los números de placa del anverso y del reverso identifican las placas de impresión utilizadas para imprimir cada dólar.