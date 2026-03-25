Al cierre de los mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.400. Esta cifra demuestra una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor ha aumentado, lo que sugiere un fortalecimiento en la demanda de esta moneda en el mercado informal. Esta tendencia podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 11.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.88%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Los que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).