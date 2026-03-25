“Si no les gusta que se jodan, puede viajar con su mujer”, defendió una fuente allegada al presidente Javier Milei luego de que culmine la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrada en los escándalos que lo involucraron desde la Argentina Week en Nueva York. Por primera vez, el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo presente en una conferencia de prensa, parado junto al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, quienes monitorearon el transcurso de la defensa del ministro. Su presencia no fue casual, ya que formó parte del coacheo previo a que se enfrente al atril. Según pudo reconstruir El Cronista, desde el domingo pasado que empezaron a reunirse los equipos del asesor. Durante los dos días feriados continuaron en conversaciones por llamada y esta mañana, antes de que empiece la conferencia de prensa, Adorni visitó el despacho de Caputo para pulir los detalles. El Gobierno diagramó una línea, que fue, por un lado, en el resguardo de lo que consideran la “vida privada” del funcionario, y el rehusarse a responder cuestiones que podrían “interceder” en las causas judiciales en curso. En el medio, también quisieron instalar que la mirada de la moral sigue intacta en el Gobierno y que ni los políticos ni los periodistas son quién para juzgar. “No tenés que decir nada porque no sos culpable hasta demostrar lo contrario”, ratificaron en los pasillos de Rosada luego de Adorni se retirara enojado tras la quinta y última pregunta en conferencia. “No tiene por qué dar explicaciones de su vida privada. Están mezclando cosas de funcionario y cosas del recursos del Estado con lo que él hace en su casa, que no es un tema de nadie”, insistieron las fuentes. En primera fila acompañaron también el de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; el de Salud, Mario Lugones; el de Economía, Luis Caputo; la de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. El gesto no fue menor porque parte de la estrategia fue mostrar el amplio respaldo de los funcionarios, quienes ya se habían pronunciado en redes sociales. “Hay que demostrarle apoyo a Manuel”, definieron. Puertas adentro también defienden que el acto de que haya viajado con la esposa, Bettina Angeletti, a un viaje oficial no es algo grave. “Lo que pasa es que te tenés que cuidar, sabés que te van a buscar cualquier cosa”, opinaba en off the record un funcionario de primera línea en diálogo con El Cronista. “No es lo mismo hacer uso de un avión público para llevarte diarios que tener una actividad oficial y estar acompañado por tu mujer”, dijo otra fuente con despacho en Balcarce 50. Esta persona también negó que los sucesos impacten, por ahora, en la imagen del Gobierno. Sobre el patrimonio del ministro y los cuestionamientos entorno a de dónde surge el dinero para mantener el estilo de vida que tiene, el jefe de Gabinete se respaldó en sus ahorros durante los 25 años que trabajó en el sector privado y justificó que los bienes no declarados que corresponden aparecerán en la próxima declaración jurada, que aún no venció. Los funcionarios no le preguntaron a puertas cerradas cómo pagó el viaje, agregaron en este sentido desde la Casa Rosada, aunque algunos se amparan de que sí saben cómo fue y no asoman el decir cómo. La conferencia fue uno de los niveles que debió afrontar el jefe de Gabinete hasta ahora, pero la historia continúa: por un lado, el juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno propuso como juez de la Corte Suprema dos años atrás sin éxito, ahora tiene en manos el expediente por el vuelo privado a Punta del Este. El juzgado ya recibió documentación que expone el pago del vuelo del 12 de febrero, con una factura remitida de u$s 4.830 a favor de la empresa ImHouse, del periodista Marcelo Grandio, y Lijo le pidió información al Gobierno que ahora están preparando para responder: entre esos puntos, normativa que regula los viajes, viáticos, alojamiento, emisión de pasajes y demás. Por otro lado, Adorni anunció en conferencia que la fecha para el informe de gestión finalmente será el 29 de abril. Fuentes del oficialismo aseguran que se definió que sea en la Cámara de Diputados, donde abundaron pedidos de informes y de interpelación de la oposición para Adorni en el marco de las distintas causas. No obstante, desde la Casa Rosada no asoman a estar dispuestos a dar más información.