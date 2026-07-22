Al cierre de los mercados de este miércoles, 22 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.535. Esta cifra señala una diferencia de 0,66% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia negativa tras cuatro días consecutivos de descenso. Esta caída sugiere un ajuste en el mercado, posiblemente impulsada por factores económicos internos y externos que han generado incertidumbre entre los inversores. Esta situación podría reflejar una búsqueda de estabilidad en la moneda, aunque la tendencia a la baja plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del tipo de cambio.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 19.41%, es mayor que la volatilidad anual de 17.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.555, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).