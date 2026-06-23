La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 23 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.485, cifra que demuestra una variabilidad de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha incrementado por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la demanda y una posible presión en el mercado cambiario, lo que podría llevar a una mayor volatilidad en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 15.75%, es inferior al 17.98% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: