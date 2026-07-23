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Al cierre de los mercados de este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.530. Esta cifra señala una diferencia de 0,33% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha presentado una tendencia positiva, marcando el quinto día consecutivo de ganancias. Este comportamiento sugiere que la demanda ha aumentado y los factores económicos podrían estar influyendo favorablemente. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el tiempo.

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¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.63%, es menor que la volatilidad anual del 17.81%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.550, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

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¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).