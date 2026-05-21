Al cierre de los mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.405. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,35% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue se encuentra en una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un cambio en las expectativas del mercado, lo que podría influir en futuras variaciones del precio.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad del dólar blue en la última semana fue del 13.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.09%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).