Al cierre de los mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.360. Esta cifra señala una diferencia de 3,65% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 3, indicando que en los últimos días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere una mayor demanda y un posible impacto en la economía local, lo que podría generar expectativas de cambios en políticas monetarias.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 36.91%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 30.20%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).