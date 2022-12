Dólar blue bajo presión: qué puede pasar con su precio antes del fin de semana largo

El dólar MEP y el contado con liquidación son una suerte de hermanos mayores del blue, que le marcan precio, ya que su volumen negociado es de más de u$s 100 millones diarios, contra apenas u$s 5 millones del informal.

De ahí de seguir de cerca si sube o baja el dólar en la Bolsa para ver qué puede pasar con el billete que se vende en las cuevas.

La buena noticia es que este martes el Banco Central compró u$s 91 millones en el mercado de cambios donde la oferta de exportadores de soja de la rueda llegó a u$s 114 millones, para totalizar u$s 1205 millones en esta versión de dólar soja 2.0 y de compras del mes de u$s 283 millones por parte del BCRA.

Dólar blue bajo presión

La mala es que este martes se acreditaron los pesos de los u$s 292 millones que habían liquidado los sojeros el primer día, ya que demora cinco días hábiles entre que el exportador liquida por MULC, se realiza el giro completo y se le acreditan los fondos a valor de 230 pesos.

¿Qué hicieron con esos pesos? Muchos fueron a dolarizarse a través del mercado de capitales, tanto vía MEP como a través del contado con liquidación para mandar las divisas al exterior.

Eso terminó provocando una suba del 4% en ambas cotizaciones, que se dispararon a $ 332 y $ 340, respectivamente, al tomar el precio del GD30 a 48 horas, que es el bono de mayor volumen.

Blue de oferta

Esto sin duda le pondrá presión al blue, que subió 1% hasta $ 315 y quedó $ 17 debajo del dólar MEP, cuando por lo general suelen estar más en línea. Es cierto que el informal suele actuar con cierto delay con respecto a las cotizaciones bursátiles, ya que el mercado negro cierra antes que el de capitales, por lo cual al día siguiente suele ponerse a tono.

Incluso, hay quienes hasta se animan al puré blue, de comprar el billete en el mercado paralelo a $ 315 para vender MEP en $ 332, y ganarse $ 17 por dólar, lo que puede provocar una suba del marginal, aunque mayor oferta de divisas en el dólar Bolsa.

"El Gobierno quieren que usen las cuentas chacareras, pero a los bancos no les gusta", revelan desde el sector agropecuario a este diario.

La rueda arrancó muy picada, llena de órdenes chicas para dolarizarse vía MEP y CCL, por lo cual en las mesas intuían que eran los chacareros. En total, se negociaron u$s 114 millones en el CCL y u$s 104 millones en el MEP.

Circular del BCRA

"La circular del BCRA dice que las empresas no pueden comprar dólares si acceden al MULC, pero el productor sí. Aparte, no todas las empresas del campo acceden al MULC, ya que quienes operan mediante el MULC son las cerealeras, pero el grueso de los productores tiene intermediarios en el medio, por lo cual muchos pueden operar directamente dólar en la Bolsa", revelan los mesadineristas, mientras apostaban si el BCRA bajaría las tasas tras el dato de inflación.

En el Central esperarán hasta abril para hacerlo, una vez que comience la liquidación de la cosecha, para evitar una suba del dólar libre, pero lo cierto es que ese rumor provocó que mucho dinero de money market se dolarice.

Comparaciones odiosas

Desde Adcap Grupo Financiero destacan que, con el arranque del nuevo régimen especial para exportadores de soja, el BCRA compró la semana pasada u$s 457 millones, lo que implica cerca de un 50% de lo que se viene liquidando, frente al 65% que compró el banco durante el anterior régimen. A su vez, el ritmo de liquidaciones es cerca de la mitad: unos u$s 200 millones diarios.

La pregunta que se hacen es cuántos más intereses puede pagar el Banco Central para esterilizar pesos, mientras la autoridad monetaria está financiando en realidad al Tesoro mediante la compra de bonos en el mercado secundario.

CCL rumbo a $ 375

"Así las cosas, el CCL está en niveles bajos, ajustado por inflación, y se puede ir sin escalas y sin estrés hasta los $ 375 por dólar. A su vez, el real de Brasil indica que puede subir otro 10%. Hay que considerar que recién arrancan las compras del dólar soja y que la demanda de dinero estacional de diciembre podría revertir en una suba del CCL", advierten desde Adcap.

Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI, hace hincapié en que los inversores se enfocaban en el devenir de las reservas del Banco Central y en el relanzamiento del dólar soja, que arrancó con algo de sabor amargo y en principio parece que no termina de convencer al mercado.

Pero la realidad es que el Gobierno quería y necesita acumular un poco de dólares. En lo local, igual nada impedirá que se venga un verano largo, con una cosecha gruesa retrasada por la demora en la siembra y el Central deberá administrar la escasez de dólares.