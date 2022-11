Dólar bajo control de la CNV: piden a los agentes que "aflojen" la compra de los financieros

El jueves pasado había sido un día récord: casi u$s 250 millones se negociaron en dólares financieros, y ese movimiento llevó al contado con liquidación a $ 333 y el MEP a 316 pesos.

Los principales brokers de la City porteña operaban normalmente, pero esperaban alguna reacción del Gobierno: la cotización del blue había llegado a 307 pesos. Y el temor de las autoridades en general es al efecto "psicológico" de esta cotización, ya que puede llegar a mover los precios en una economía como la argentina que se maneja 40% en la informalidad.

Así fue como el viernes llegaron los llamados "esperados". "Tenía el presentimiento de que nos ibas a llamar", le dijo a su interlocutor, medio en broma y medio en serio, uno de los más grandes operadores del sistema financiero cuando vio en la pantalla de su celular de quién provenía la llamada.

Era un funcionario de Byma, el que más relación tiene con el mercado, quien, a pedido de la Comisión Nacional de Valores, llamó a los brokers que más mueven en el dólar financiero para sugerirles "que no se expongan tanto", porque los estaban mirando con lupa desde el regulador.

solo una sugerencia

"No te digo que no operes, porque sé que te lo piden los clientes, pero aflojá un poco, nomás; que no aparezcan cifras grandes en la pantalla; dividí en operaciones más chicas, así pasas inadvertido", fue, palabras más, palabras menos, la sugerencia oficial.

Desde el sector, sus múltiples interlocutores le hicieron caso. Prácticos, en el mercado prefieren, si está a su alcance, evitar inspecciones de la CNV que revisen papel por papel, con el riesgo del hallazgo de un error involuntario.

Cayó el volumen

Por eso, el mismo viernes, el volumen negociado se vino abajo, ya que los llamados fueron a la mañana, antes de que abriera el mercado. El CCL, que había operado u$s 140 millones el jueves, cayó a casi la mitad, al operar u$s 80 millones al día siguiente; mientras el MEP, que había negociado u$s 107 millones el jueves, bajó a u$s 77 millones el viernes.

Las cotizaciones hicieron lo mismo: el contado con liquidación cayó de $ 333 el jueves a $ 327,5 el viernes, mientras el MEP bajó de $ 316 a $ 312,50; el blue hizo lo propio, al descender de $ 307 a 306 pesos.

nostalgias

Los llamados surtieron efecto. Algunos recordaron otras épocas como aquellas en las que Guillermo Moreno, ex super poderoso Secretario de Comercio Interior, se encargaba de llamar a las mesas de dinero para que bajaran el precio del blue.

Ahora, los llamados fueron muy 'polite', según los operadores: en tomo amigable, ya que el interlocutor oficial conoce al dedillo el funcionamiento del mercado de bonos en la Argentina, y lo que menos desea es ponerse como el malo de la película frente a sus colegas.

Explicaciones

"Operá como quieras, pero por afuera, que no marque precio, porque lo que no quiere el Gobierno es que salga el precio del dólar financiero récord en la tapa de los diarios, y que luego impulse a una suba del blue, y los comerciantes empiecen a aumentar los precios por las dudas, con lo cual subiría la inflación", fue la explicación que escuchó otro de los financistas que recibió el mensaje.

Entonces le pidió a sus clientes que dividieran las operaciones, para que la empresa tampoco apareciera en pantalla como que pretendía dolarizar su cartera, y evitar así tensar la relación con el Gobierno.

De todos modos, desde lo más alto del equipo económico del Gobierno, aseguran que, cuando haga falta de verdad, será el propio ministro quien se encargará de los estratégicos llamados.