Por qué 30.000 personas al mes venden dólares en el banco a $ 96

Increíble pero real, diría Ripley. Mientras las cuevas de la City porteña pagan hoy $ 179 por cada dólar y el MEP que se puede vender a través de la Bolsa cotiza en $ 169, hay 30.000 ahorristas que venden sus divisas en el banco a $ 96.

De acuerdo al último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en junio 30.000 ahorristas vendieron un promedio de u$s 206 en las entidades a precio de dólar oficial, lo que totaliza algo más de u$s 6 millones.

No se trató de un hecho aislado. Incluso el mencionado monto representa u$s 1 millón menos que el mes anterior y el promedio también bajó, porque había sido de u$s 209 por parte de 32.000 personas durante el mes de junio.

En octubre del año pasado, el mes posterior al cepo, las ventas habían llegado a u$s 10 millones por parte de 53.000 personas a un monto promedio de u$s 195.



Chau al dólar colchón: por qué hoy tener un "canuto" en casa es la peor inversión



Perfil

"Se trata de gente grande que vende de a u$s 200 por el Home Banking para poder pagar el resumen de la tarjeta de crédito. Ni saben cuánto el banco se lo paga y, por una cuestión de comodidad, no quiere tomarse el trabajo de sacar un turno por la web, para ir a extraer esos dólares por la caja y tener que irse después hasta una cueva que no conoce, con el riesgo que tiene de que le den billetes falsos o de que le roben, para cambiarlos a pesos, aunque le paguen casi el doble que en el banco", explican en el ambiente financiero.

"También desconocen que pueden vender esos dólares legalmente por MEP a través del mercado de capitales y recibir $ 169 en lugar de $ 96. Al tratarse de montos pequeños, optan por venderlos directamente a través de la plataforma digital del banco", revela el gerente de Productos Cambiarios de una entidad líder.

Por otro lado, las ventas de dólar ahorro suben 20% en el mes de la mano de la brecha cambiaria entre los $ 169 que cuesta el solidario y los $ 182 que vale el blue.