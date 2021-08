Un dólar ahorro de $ 169 es más que tentador frente a un blue de $ 182. Cuanto más amplia es la brecha cambiaria, más ahorristas se tientan a hacer uso de su cupo de los u$s 200 solidarios.

Esa es la razón por la cual las compras subieron un 20% en lo que va de agosto, si se compara con el mismo período del mes pasado, según distintos bancos consultados por este diario.

Lo que más se nota es un alza en el volumen operado, ya que ahora la gente aprovecha y compra los u$s 200 , mientras en junio, último dato oficial del informe cambiario del Banco Central, compraba un promedio per cápita de u$s 185.

Las ventas de dólar ahorro habían empezado a remontar a partir de la brecha con el informal, y se duplicaron por el efecto aguinaldo.

Clientes cautivos

Los bancos tienen a sus clientes cautivos, ya que no se puede comprar donde uno no es cliente, por lo cual los más grandes suelen ser los que cobran más caro: $ 103,22 el BBVA, $ 103,10 Galicia y $ 103 Supervielle son los tres más caros, según el relevamiento que hace el BCRA.



"Meses atrás, si no te alcanzaba para comprar los u$s 200 comprabas menos, pero ahora se nota que se está adquiriendo la totalidad del cupo, y lo que no puedan retener luego a mitad de mes lo salen a revender en el blue para poder pagar la tarjeta y la cuota del colegio de los chicos", revela el gerente de Productos Cambiarios de una entidad líder.

"Antes no había incentivo porque estaba más o menos igual que el blue, pero como ahora hay una brecha de $ 10 entre el precio de $ 169 del dólar ahorro y los $ 179 de compra del blue, el ahorrista que puede acceder al cupo lo aprovecha y de última lo revende en el mercado paralelo", agrega.

Elegir: ahorro o MEP

Hay que tener en cuenta que quien compra dólar ahorro no puede acceder por 90 días al MEP, que es a través de la Bolsa, vale lo mismo, pero no tiene el límite de los u$s 200 mensuales .

El cliente más sofisticado es el que prefiere adquirir dólar Bolsa, ya que compra mayor cantidad, por lo tanto prefiere dejar pasar su cupo de dólar ahorro.