El mercado está atento a las conversaciones sobre la revisión del T-MEC.

En esta noticia Peso mexicano atento a la revisión del T-MEC

El peso mexicano se depreciaba frente al dólar la mañana del jueves, mientras los inversionistas aguardaban el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y asimilaban un fortalecimiento del dólar tras comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

El tipo de cambio cotizaba en MXN $17.52 por dólar, una depreciación de 0.20% respecto al cierre previo (Ciudad de México 10:10 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante las operaciones nocturnas, la paridad osciló entre 17.4781 y 17.5626 por dólar.

El retroceso de la moneda mexicana coincidió con un avance de 0.11% del índice dólar, que se ubicó en 101.30 puntos, reflejando un fortalecimiento generalizado del billete verde.

“El tipo de cambio USD/MXN inició la sesión al alza por el fortalecimiento del dólar, aunque moderó parte de sus pérdidas conforme los inversionistas evaluaban las declaraciones de Kevin Warsh”, escribieron analistas de Monex en una nota.

Peso mexicano atento a la revisión del T-MEC

El principal foco de atención para los participantes del mercado será el arranque formal de la revisión del acuerdo comercial entre México, EE.UU. y Canadá.

Analistas de BX+ señalaron que el proceso cobra relevancia porque una eventual falta de consenso para extender el tratado prolongaría la incertidumbre sobre el marco comercial de Norteamérica.

Se espera que el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer; el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; y el ministro canadiense Dominic LeBlanc sostengan una reunión virtual para definir la ruta de la revisión.

“Es probable que EE.UU. busque modificar aspectos relacionados con las reglas de origen y las medidas para evitar la triangulación de mercancías provenientes de terceros países”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Siller agregó que tampoco puede descartarse que durante las negociaciones se incorporen temas ajenos al comercio, como seguridad y control fronterizo.

Aunque el objetivo de la revisión es extender la vigencia del tratado por otros 16 años, los analistas consideran poco probable que exista una resolución inmediata.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su interés en renovar el acuerdo, que reemplazó al TLCAN, que entró en vigor en 1994. Sin embargo, el representante comercial de EE.UU. señaló que aún persisten diferencias por resolver y adelantó que una nueva ronda de negociaciones se celebrará durante la semana del 20 de julio.

Banco Base estimó que el tipo de cambio operará este jueves en un rango de MXN $17.42 a 17.62 por dólar.