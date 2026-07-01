En esta noticia Qué pasará con la etapa Santilli, según Ferraro

El diputado y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ferraro , pasó por Cuentas Claras, en El Cronista Stream y lanzó duras definiciones en contra del Gobierno por el apoyo de Javier Milei a su exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El Presidente sigue convencido de que este señor es inocente; de que lo que sucedió con Adorni es una operación de los medios de comunicación, de ciertos sectores de la oposición, y nos quiere hacer creer que las mentiras que vinieron sucediendo durante los últimos 100 días fueron un invento”, esgrimió Ferraro.

Asimismo, argumentó, al ser consultado por los movimientos del Gabinete realizados por el Poder Ejecutivo: “Lo hacen porque Adorni tenía el boleto recontrapicado”.

“No se trata de la escala del hecho de corrupción, no es cuánto más o menos choreaste para que yo evalúe a dónde me paro. Si muchos de nosotros fuimos durísimos en épocas del kirchnerismo con respecto a las obras públicas o la causa Cuadernos, vos no podés tener un doble estándar porque este es un ratero menor”, apuntó el diputado de la UCR.

Por otra parte, Ferraro realizó una dura advertencia con respecto a los manejos de la caja en La Libertad Avanza. “Guarda que Adorni no sea una parte necesaria y estructural de lo que, por lo menos nosotros, creemos que es un modus operandi del manejo de recursos por fuera de la legalidad”, planteó.

En ese sentido, el legislador ahondó en el tema enumerando: “Esto puede comprometer el caso Libra, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el tarifario que muchas veces se fijó para las reuniones con el Presidente de la Nación y algunos ministros y que puede tener algo que ver con los fondos reservados de la SIDE sin ningún tipo de control”.

En ese sentido, afirmó que la salida del exjefe de Gabinete podría ser la punta del ovillo y que, si la Justicia actúa en consecuencia de las evidencias presentadas, podría desencadenar un efecto cascada en el Gobierno.

Qué pasará con la etapa Santilli, según Ferraro

La salida de Adorni implicó la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, tras demostrar su pericia y praxis política como ministro del Interior. Por tratarse de un nombre consolidado durante el gobierno de Juntos por el Cambio, Ferraro dijo: “Hay que ver si lo dejan llevar adelante sus calidades y cualidades. Él eligió estar donde quiere estar, hay que ver si lo dejan ser un buen jefe de Gabinete”.

El anuncio de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete fue realizado junto al Presidente y su hermana Karina Milei (Fuente: X).

Cuando fue consultado acerca de quién podría “no dejarlo” hacer bien su tarea, el diputado de la UCR contestó sin vueltas: “Karina Milei”. “Uno lo ve. Armó el chat con los diputados y los senadores, los convoca, se mete, va y viene. El Presidente solamente tiene un interés, que es la marcha de la economía. El resto de las cosas no le interesan”, concluyó.