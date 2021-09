Dólar: el BCRA volvió a operar futuros para frenar expectativas de nuevas subas

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el proyecto de Presupuesto de 2022. El texto aguarda un dólar mayorista en $ 131,10 al 31 de diciembre del año que viene, cifra que está muy lejos de lo que se desprende de los instrumentos financieros indexados a la moneda estadounidense y también de lo que se está negociando en futuros.

Además, a diferencia de lo que supone el mercado, el Gobierno prevé una apreciación real del tipo de cambio.

En la pizarra del Rofex, principal plaza de dólar futuro de la Argentina, se puede observar que los contratos a julio de 2022 se están cerrando a $ 140, es decir, $ 9 por encima de lo que el Gobierno aguarda para el último día del año.

De hecho, para fines de mayo, los contratos se están acordando a $ 132. Ya para el 30 de abril se ve un valor de $ 127,30.

Además, en las últimas ruedas se aceleró la tasa de apreciación esperada para el dólar frente a nuestra moneda.

"La curva de futuros del dólar es la encuesta abierta con plata más importante que hay sobre el dólar en Argentina", resumió Matías Battista, analista financiero y docente de Clave Bursátil. Y agregó: " El año pasado el Presupuesto marcaba una divergencia más grande que la que hoy marcan las curvas de futuros, porque se presentó cuando se habían disparado las tasa. En ese momento el Gobierno ganó esa pulseada, ya que la curva descomprimió y no hubo un salto como el que se anticipaba ".

Según pudo averiguar El Cronista, e l Banco Central volvió a intervenir en el mercado de futuros en las últimas semanas, para calmar las expectativas devaluatorias . Cabe señalar, en agosto la autoridad monetaria habría cerrado con una postura vendedora de u$s 300, lejos de los u$s 5683 millones de octubre de 2020.

Pero las expectativas de devaluación no solo se desprenden del Rofex, sino también en las tasas implícitas en instrumentos indexados. " Tomando de base el bono dólar linked que vence a fin de noviembre de 2022 y comparándolo con el rendimiento extrapolado que se le exigiría a un bono de tasa fija a tal plazo, nos da una devaluación estimada del 57% ", señaló el estratega de renta fija de Cohen Aliados Financieros, Tomás Ruiz Palacios.

"Este valor estuvo subiendo desde principios de julio y aceleró el alza en esta semana por los ruidos políticos", añadió.

En tanto, la apreciación nominal del dólar contra el peso que espera Guzmán para diciembre del año que viene, si se compara con el valor actual, del 33,37 por ciento.

"La suba del 28% para 2022 del dólar oficial contrasta con lo esperado con el REM del BCRA (44%) y aún más con la devaluación calculada de forma implícita a través de bonos soberanos", remarcó Ruiz Palacios.

Por su parte, el equipo de research de Banco Mariva afirmó ante la consulta de este medio: "El mercado espera una devaluación más pronunciada. La curva interpolada dólar linked y la curva tasa fija parecen tener detrás un tipo de cambio esperado para fines de 2022 de aproximadamente $165-$175".

Además, desde Mariva agregaron: " Mientras el proyecto de Presupuesto espera una leve apreciación real del tipo de cambio, el mercado ve lo contrario, es decir un tipo de cambio que se deprecia más rápido que la inflación ".

Gentileza de Javier Casabal, estratega de renta fija en AdCap.

En línea con estas palabras, Pedro Siaba Serrate, estratega de renta fija en Portfolio Personal Inversiones (PPI), señaló: " La inconsistencia del Presupuesto es que marca una apreciación real el año que viene y el mercado lo que está diciendo es que paga, a misma maturity, devaluación menos 4 puntos o CER más 5 ".

Ante la consulta de si la diferencia puede estar dada por el sell off que sufrieron los bonos en pesos en las últimas semanas, Siaba Serrate respondió: "Hubo mucho sell off en fondos T+1 de CER y no así en dólar linked".