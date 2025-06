Del boom a la cautela extrema, las acciones de los bancos protagonistas del mercado

Las acciones del S&P Mervsal anotaron ayer otra jornada en rojo. El índice recortó 2,11%. El mal clima para la renta variable argentina se trasladó a los ADR, que cayeron en promedio casi 4% en Wall Street.

En tanto, los bonos nominados en dólares se desacoplaron de la tendencia negativa y cerraron con nota positiva y alzas de hasta 0,5% para el Global 2030 (GD30).

El recorte de ayer se sumó al de la semana pasada, que fue de -5,4%, con retrocesos en la mayoría de los sectores del panel líder: mostraron retrocesos los Materiales Básicos (-9,8%) seguido por el Industrial (-6,6%). El índice medido en dólares cayó -5,3 por ciento.

Desde Eco Valores comentan que "la caída del S&P Merval estuvo impulsada por el sector bancario luego de una débil presentación de resultados", que se extiende hasta esta semana. Asimismo, el broker recuerda que Telecom informó que la justicia concedió la apelación a la decisión del gobierno que prohíba a la empresa integrar o tomas decisiones sobre los activos de Telefónica, adquirida en fines de febrero. Lo que también contribuyó al mal clima local para las acciones.

La atención del mercado para esta semana, en materia de datos, estará en la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. El consenso de analistas espera una suba mensual del +2,2%. La inflación en CABA fue de 1,6% en el quinto mes del año, la más baja desde junio de 2020.

En los primeros cinco meses del año acumuló el 12,9%, con una variación interanual del 48,3%. "Este dato fortalece las expectativas de que el IPC nacional, que se conocerá el jueves, se ubique en torno al 2%, o inclusive por debajo, lo que marcaría hito en el proceso desinflacionario", comentaron desde Aurum Valores.

La performance del Merval

Pero al S&P Merval le cuesta encontrar un piso y recorta cerca de un 25% de su valor en la primera parte del año. Dentro de esa mala performance hay un sector que los inversores miran de cerca y con preocupación: el bancario, pues es el que lidera las caídas del índice líder de la Bolsa porteña y en parte es el responsable de la pérdida de un cuarto de su valor medido al CCL.

Cabe recordar que en 2024 el sector fue una de las estrellas de la plaza local, que subió cerca de 180% en pesos y casi 130% en dólares. En ese año, las acciones de las compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraron aumentos récord de hasta el 300% en su valor bursátil.

No obstante, el actual comportamiento del sector financiero no es un fenómeno nuevo: ya en la recta final del año pasado hubo algunos indicios de fatiga en el rally bancario, con cotizaciones que se alineaban -e incluso excedían- sus valores razonables (fair values). En ese entonces, los flujos de inversión se volcaron con fuerza hacia el rubro de Oil & Gas, hoy también castigado, a pesar de sus sólidos fundamentos.

El primer semestre del sector bancario

Y es que en lo que va del año, los bancos argentinos muestran un rendimiento dispar entre sus cotizaciones locales y sus ADR en Nueva York, medidos en dólares. En el exterior, las acciones de los bancos Macro y Supervielle lideran con alzas del 22%, seguidas por Galicia con un 13% y BBVA con un 8%, de acuerdo con los datos que el asesor de inversiones Gastón Lentini compartió con El Cronista.

Sin embargo, en el mercado local, los mismos papeles operan en terreno negativo en términos reales: Macro cae 21% en pesos, Supervielle pierde 20%, Galicia retrocede 12% y BBVA sube apenas 7%, aunque ajustado por tipo de cambio y contexto inflacionario, eso implica una baja cercana al 4%.

La brecha refleja el doble castigo que enfrentan los activos argentinos: por un lado, la presión del riesgo país cerca de los 700 en los ADR; por otro, la pérdida de valor en términos reales dentro del mercado doméstico.

Detrás de la performance

Para algunas voces del mercado, esto se debe a que hasta mediados de 2024 los bancos locales no funcionaban como bancos comerciales tradicionales. Si no que su principal rol era financiar al Estado, lo cual les daba retornos sobre el patrimonio (ROE, en inglés) altos, pero con mucho riesgo (por posibles defaults o reperfilamientos). Los inversores lo sabían y por eso no convalidaban valuaciones altas (no pagaba múltiplos elevados sobre el valor libro).

Para el Grupo Invertir en Bolsa (IEB) la transición hacia un sector bancario "tradicional" (que presta al sector privado y capta depósitos para intermediar) implica un ROE más bajo al principio, porque el negocio se vuelve más estable pero menos rentable en el corto plazo. La clave entonces está en que la velocidad de esa transición fue más lenta de lo esperado, y por eso el mercado castiga al sector.

Depósitos y préstamos. Fuente: IEB.

Esto se debe -afirman en Grupo IEB- a que la narrativa del crecimiento del crédito no se concretó en 2025 y "probablemente", dice IEB, se postergue a 2026. En consecuencia, está justificado que los inversores reduzcan posiciones en bancos hasta que haya más señales concretas de crecimiento rentable.

Nicolás Kohn, Head of Wealth Management Research en Balanz Capital, explicó a El Cronista que los resultados del primer trimestre del año habrían quedado por debajo de las expectativas del mercado. Y, en línea con lo que plantea IEB, desliza que el principal foco está puesto en el retorno sobre el patrimonio (ROE), que se proyecta en un rango de entre 8% y 15% para 2025, "un nivel moderado frente a estándares históricos".

Kohn señala que, en general, los bancos argentinos están baratos si se los compara con su propio historial. Esto se mide con un indicador precio/valor libro (P/B), que compara cuánto paga el mercado por cada peso del patrimonio del banco. Salvo el caso de Supervielle, todos los bancos locales están por debajo de su promedio histórico, explica el estratega. Por ejemplo, Banco Macro es el único que cotiza con un múltiplo menor a 1,5 veces su valor contable, lo que indica que no están caros.

"Si se los compara con bancos de otros países de la región, como Brasil o México, los bancos argentinos tienen valuaciones similares: el promedio local es 1,48 veces el valor libro, mientras que Brasil está en 1,54 y México en 1,58. Es decir, el mercado no castiga en especial a los bancos argentinos respecto de sus pares regionales".

S&P Merval desde máximos históricos. Fuente: IEB.

Desde Balanz consideran que, si los inversores comienzan a recalibrar el riesgo país y este se comprime, los activos locales podrían verse beneficiados. Este escenario permitiría revertir la actual divergencia entre el comportamiento de la renta variable argentina y el de otros mercados emergentes. Bajo ese supuesto, el S&P Merval podría recuperar, al menos, los máximos alcanzados a comienzos de 2024, lo que implicaría una suba cercana al 32% en el mediano plazo.

Cambio en los flujos de inversión

Alan Mac Carthy, CEO de Front Inversiones, analiza que el capital "migra desde la renta variable hacia la renta fija" para aprovechar las tasas altas y las oportunidades que ofrece el carry trade. Para el analista, los inversores buscan "más seguridad y rentabilidad inmediata".

Sobre los balances de los bancos, Mac Carthy es claro y desliza que "no convencieron" y, como las entidades financieras tienen mucho peso en los índices bursátiles, "arrastran al mercado", indica. Además, opina que la economía enfrenta una escasez de pesos disponibles para créditos, lo que limita su capacidad para generar ganancias. "La mayor parte de la operatoria actual es en dólares", comenta.

"A futuro, si las tasas se mantienen altas y la situación del crédito en pesos no mejora, es probable que continúe la presión bajista sobre las acciones, en particular en sectores sensibles como el bancario", concluye Mac Carthy.