La banca española se acerca cada vez más al mercado de los activos digitales. La prudencia predominante hasta no hace mucho tiempo atrás mutó por deseo de intervenir en un negocio que va camino a una consolidación definitiva. Tanto es así que desde un número importante de entidades financieras obtuvieron la licencia MiCA para ofrecer criptos a sus clientes, las que comenzaron a decantarse por las stablecoins.

Un claro ejemplo de este viraje lo encontramos en el impulso que tomó el consorcio europeo Qivalis, fundación que reúne a bancos líderes del Viejo Continente y cuya intención es la creación de una alternativa al liderazgo de la dolarización digital, para lo cual aspira a emitir una moneda estable ligada al euro en la segunda mitad del año.

Qivalis, en su desafío al Banco Central Europeo (BCE), anunció la unión de 25 nuevos bancos al consorcio, entre ellos cinco españoles: Banco Sabadell, Bankinter, Abanca, Kutxabank y Cecabank, que se suman a los ya presentes, BBVA y CaixaBank. Así, la combinación de recién llegados y antiguos alcanza a 37 bancos, entidades dispuestas a lanzar una stablecoin en euros al margen del euro digital que el BCE prevé lanzar en 2029.

La autonomía como estrategia para la Unión Europea. Shutterstock

El plan de autonomía estratégica para Europa

¿Por qué Qivalis le planta cara a la máxima autoridad monetaria europea? La respuesta está en que la entidad que dirige Cristine Lagarde estudia poner límites a la cantidad de euros digitales que un ciudadano puede tener, por ejemplo, un tope de 3.000 euros, para evitar que la gente vacíe sus cuentas bancarias tradicionales en caso de crisis. Qivalis, al ser una iniciativa privada, puede retener esa liquidez y el negocio de las comisiones por transacciones onchain.

Las stablecoins están experimentando un gran crecimiento y se estima que su valor de mercado supera los 290.000 millones de dólares (más de 246.000 millones de euros). Pese a ello, se calcula que solo el 0,2% de la circulación global de estas monedas digitales se debe a stablecoins vinculadas al euro, cuando la divisa comunitaria representa entre el 20% y el 25% de las transacciones mundiales con monedas convencionales.

La decisión de los bancos españoles de participar en la creación de una stablecoin. Shutterstock

¿Qué empuja a los bancos españoles a sumarse a esta iniciativa?

La directora general de Operaciones y Tecnología de Banco Sabadell, Elena Carrera, reconoce que Banco Sabadell lleva tiempo monitorizando y evaluando potenciales oportunidades en el ámbito de los activos digitales, como también que Qivalis es una excelente oportunidad de negocio “y nos servirá para seguir aprendiendo de la tecnología blockchain, que tiene un potencial transformador enorme”.

Por otra parte, la entidad catalana destaca que el token de dinero electrónico que impulsa el consorcio permitirá a los bancos desarrollar en el futuro nuevos servicios de pago rápidos, económicos y seguros a través de la tecnología blockchain, así como nuevas funcionalidades de compensación y liquidación de activos digitales.

Asimismo, para Banco Sabadell un proyecto como Qivalis es oportuno ya que busca facilitar al sector financiero europeo la construcción de una infraestructura digital autóctona, interoperable y con la capacidad de alcanzar la escala necesaria, “gracias a la suma de los 37 bancos miembros del consorcio”.

Por su parte, César Calvo, director de Estrategia de Bankinter, cree que contar con una stablecoin europea denominada en euros, regulada y apoyada por un consorcio bancario, va a suponer un antes y un después en el mundo de las finanzas digitales de la Eurozona “y abrirá el camino a una nueva manera de liquidar las transacciones, que se podrán ejecutar de forma inmediata, segura y transparente”.

Otros puntos fuertes para la entidad naranja es que Qivalis prevé ofrecer una solución nativa de pagos y liquidación on-chain, denominada en euros y en varios ámbitos, con el propósito de desbloquear los beneficios de la tecnología blockchain para empresas y consumidores en Europa y fuera de ella.

Por otra parte, sigue, los exportadores europeos podrán usar stablecoins denominadas en euros directamente, en lugar de depender de redes corresponsales de otras divisas, reduciendo costes y latencia mediante liquidación directa on-chain.

Mayor conectividad económica con el ecosistema

Kutxabank afirma que la inversión en Qivalis proporcionará al banco conectividad con el ecosistema, posicionamiento en el mercado y flexibilidad estratégica, contribuyendo a la adopción de casos de uso emergentes para responder y anticiparse a las tendencias y necesidades de sus clientes en los servicios financieros digitales regulados.

“Qivalis tiene el potencial de convertirse en un estándar de referencia europeo para pagos y liquidaciones digitales regulados, especialmente en el contexto de las finanzas tokenizadas y las infraestructuras de mercados financieros de próxima generación”, argumenta el banco en la nota en la que anuncia su ingreso al consorcio.

A corto plazo, Kutxabank prevé incorporar la stablecoin al universo de activos digitales al amparo de los servicios MiCA, como la recepción, la transmisión de órdenes y la custodia.

Mientras que a medio plazo, Kutxabank identifica otros posibles casos de uso en varias áreas estratégicas, entre ellos, los relacionados con los pagos - especialmente los pagos transfronterizos - y aplicaciones en la gestión de tesorería de empresas, así como en la capa de liquidación de instrumentos financieros tokenizados y otras formas de valores digitales.

La nueva “herramienta desarrollada en clave europea”

En el caso de Abanca, el banco de inversión busca contribuir a la creación de una herramienta financiera independiente y confiable, abierta a ciudadanos y empresas, desarrollada en clave europea y con el respaldo de algunos de los agentes más importantes del sistema bancario de la zona euro.

Y añade que le permite al banco formar parte de la definición de un proyecto que defiende la soberanía financiera europea, que contribuye a reforzar la moneda única en el entorno digital y que está respaldado por la credibilidad de decenas de entidades líderes en sus países y bajo una estricta supervisión regulatoria. “Todo ello”, continúa, “en una nueva realidad marcada por la escalabilidad, interoperabilidad y valor añadido”.

Cecabank, banco líder en Securities Services en el mercado ibérico, y referente en servicios de tesorería y pagos, ingresó a Qivalis para reforzar el posicionamiento del banco como infraestructura financiera mayorista de referencia en el desarrollo de soluciones de dinero digital y activos tokenizados.

El banco subraya que la inversión se enmarca en la estrategia de Cecabank de impulso al ecosistema europeo de pagos y liquidación en euros sobre DLT, “en un contexto en el que el mercado global de stablecoins continúa creciendo de forma sostenida y evidencia una demanda estructural que trasciende el ámbito del trading cripto.

Lo cierto es que la participación en Qivalis representa para Cecabank una extensión natural de su hoja de ruta en activos digitales, apoyada en sus capacidades regulatorias, operativas y tecnológicas, así como en su experiencia como proveedor de servicios esenciales para el sistema financiero.

A través de su entrada en el consorcio, el banco mayorista refuerza su papel como integrador B2B neutral, facilitando a sus clientes, entre ellas entidades financieras e institucionales, como Ibercaja Banco, el acceso a una stablecoin en euros emitida a través del consorcio bancario.