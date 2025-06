Economía lanza bono en dólares para inversores locales y extranjeros: apunta a captar u$s 1000 millones por mes

El Ministerio de Economía anunció un nuevo plan de financiamiento para el Tesoro, que incluye la posibilidad de suscribir títulos en dólares. "Se habilitará la opción de suscribir títulos con vencimiento mayor a un año utilizando dólares, por un monto de hasta u$s 1000 millones mensuales", informó la cartera. Y detalló que esta modalidad estará disponible para inversores residentes y no residentes.

Asimismo, se indicó que el BCRA eliminará los plazos mínimos para no residentes que inviertan a través del MLC o en colocaciones primarias del Ministerio de Economía con vencimientos superiores a 6 meses.

La nota que emitió Finanzas establece que, "en función de las condiciones de mercado, se licitarán títulos del Tesoro con vencimientos superiores a un año en los siguientes formatos: tasa fija, CER, TAMAR, dólar linked y hard dollar".

Esto se enmarca en el objetivo de extender el perfil de vencimientos que se propone el Gobierno y también en la necesidad de acumular dólares para que no caigan las reservas del BCRA.

Cabe recordar que el regulador monetario necesita acumular unos u$s 4200 millones antes de la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para este mes, aunque se espera que se posponga hasta el 13 de julio, y uno de los elementos que preocupa al mercado era que no compra dólares en el mercado oficial de cambios porque decidió no hacerlo mientras la cotización no toque el piso de la banda cambiaria.

Cuántos dólares planea captar

El Bonte fue una manera de captar dólares a través de la suscripción de un bono en dólares pagadero en pesos para inversores extranjeros y el Gobierno había anticipado que profundizaría esa vía para captar divisas.

Con este anuncio va por ese camino. El objetivo es captar unos u$s 1000 millones por mes, lo que equivaldría a unos u$s 7000 millones en lo que resta del año, si se logra cumplir esa meta de colocación. Así, se confirman los rumores que habían retomado impulso en las últimas horas de que el Tesoro saldría a captar dólares en lugar del BCRA.

Asimismo, se informó que todos los instrumentos emitidos tendrán un monto mínimo que contribuya a su liquidez en el mercado secundario y el BCRA podrá participar activamente en esa plaza de títulos públicos de corto plazo toda vez que determine que sea necesario.

Este mecanismo anunciado confirma esa estrategia y la idea de volver a buscar financiamiento en el mercado internacional, que comenzó a implementarse hace pocos días con el lanzamiento del Bonte 2030, que colocó Economía para inversores internacionales a una taza de 29,5% y que hoy cotiza en el mercado secundario con un rendimiento cercano al 27%.

Un canje de letras para los bancos: LEFIs por LECAPs

Esto se da en el marco del lanzamiento de un canje de letras para los bancos. "Para facilitar el manejo de liquidez de los agentes financieros, se agregará al calendario existente de licitaciones del Tesoro quincenales", informó Economía.

Lo que buscan es canjear las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que venden el próximo 17 de julio de 2025 por un portafolio de títulos de corto plazo en pesos (Letras de Capitalización - LECAPs) con cotización en el mercado secundario.

"En anticipación a su vencimiento, el Ministerio de Economía y el BCRA canjearán el stock de LEFI en el activo del BCRA por un portafolio de títulos de corto plazo en pesos (LECAPs) con cotización en el mercado secundario", informó el Central al respecto.

En ese sentido, anticiparon que, en todas las licitaciones, se incluirán LECAPs a tasa fija con vencimientos a 1, 2 y 3 meses. El objetivo es alcanzar una mayor especificidad sobre los instrumentos que serán ofrecidos.