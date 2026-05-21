Reglas para depositar y retirar dinero en bancos de México

Según informó la Asociación de Bancos de México (ABM), las instituciones financieras estarán obligadas a identificar a los clientes que hagan depósitos o retiros por cantidades elevadas. En México, se fortalecerán los controles de seguridad sobre operaciones en efectivo y cuentas concentradoras.

El organismo explicó que esta medida tiene como objetivo “combatir el crimen financiero y preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero nacional”, por lo que todos los bancos tendrán que amoldarse a las nuevas disposiciones.

La Asociación de Bancos de México establecerá nuevas normas para operar dinero en efectivo Cortesía Banorte

Las modificaciones alcanzarán a todos los bancos afiliados a la asociación, incluidos Banamex, Santander, BBVA y Banco JP Morgan, impactando directamente a millones de usuarios.

Medidas de seguridad en los bancos de México

La ABM confirmó que a partir de julio de 2026 comenzarán a aplicarse nuevas reglas para depósitos y retiros en efectivo como parte de un plan de acciones orientadas a reforzar la prevención del lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.

Aunque la ABM señaló que los cambios buscan homologar las prácticas bancarias con estándares internacionales, también implicarán nuevas obligaciones para clientes que manejan efectivo de manera frecuente o realizan operaciones por montos altos.

Requisitos para depositar y retirar dinero en efectivo

Uno de los cambios más relevantes establece que, desde el 1 de julio de este año, los bancos deberán identificar obligatoriamente a quienes hagan depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos, independientemente del tipo de cuenta o institución financiera.

La ABM indicó que esta medida forma parte de una estrategia para reforzar los mecanismos antilavado y mejorar la detección de operaciones consideradas inusuales o de riesgo.

El organismo agregó que la banca mexicana buscará ir “más allá del cumplimiento regulatorio”, implementando mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.

Lista de bancos de México que cambiarán las normas en 2026

Las nuevas disposiciones aplicarán a las 54 instituciones que integran la ABM, entre ellas Banamex, Santander, BBVA, Banorte, HSBC y Scotiabank, así como bancos digitales y especializados. Todas deberán actualizar sus procesos internos, controles y manuales de cumplimiento.

La asociación recordó que los bancos mantienen vigente el acuerdo de “Mejores Prácticas para Programas de Cumplimiento de Sanciones Económicas”, emitido en 2023, cuyo propósito es fortalecer la coordinación con autoridades financieras nacionales e internacionales y homologar estándares con otros países.

Entre las instituciones financieras que operan en México se encuentran:

Banco Azteca

BBVA México

Banco JP Morgan

Banco Citi México

Banco Inbursa

HSBC México

Banorte

Santander

Scotiabank

Nu México

UALÁ

Openbank

Revolut

Banco Sabadell

Banco del Bajío

Banco Base

Banco Multiva

Bank of America México

Bank of China México

Industrial and Commercial Bank of China

Por su parte, continuará el trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con autoridades extranjeras para fortalecer el combate contra delitos financieros, sin afectar el crecimiento del crédito ni la operación del sistema bancario.