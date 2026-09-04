El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3836 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre
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|3691
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|9625
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|1101
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|1017
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|6119
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|0315
|8°
|9795
|18°
|6919
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|4528
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|9319
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca sugiere abundancia, nutrición y placeres simples.
Si aparece rancia o derramada, advierte de excesos, gastos y situaciones resbaladizas.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.