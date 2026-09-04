El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3836 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

1° 3836 11° 7426 2° 7326 12° 2550 3° 7088 13° 3691 4° 3762 14° 9625 5° 5536 15° 1101 6° 1017 16° 3289 7° 6119 17° 0315 8° 9795 18° 6919 9° 0671 19° 0571 10° 4528 20° 9319

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere abundancia, nutrición y placeres simples.

Si aparece rancia o derramada, advierte de excesos, gastos y situaciones resbaladizas.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.