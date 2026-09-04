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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3836 - La Manteca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

 1°3836 11°7426
 7326  12°2550
 3°7088 13°3691 
 3762  14°9625 
 5536  15°1101 
 6°1017  16°3289
 6119  17°0315 
 9795  18°6919 
 0671  19°0571 
 10°4528 20°9319 

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Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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